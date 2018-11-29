Кваліфікація Чемпіонату світу-2019: становище збірної України (таблиця)
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Розсилка
Збірна України піднялася в групу команд, які ділять третє-п'яте місця
Фото: ФБУ
Очолюють групу Іспанія та Туреччина
Чоловіча національна збірна України перемогла команду Словенії в домашньому поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2019 року – 82:54.
У інших матчах групи I 29 листопада Туреччина перемогла вдома Іспанію (71:67), а Латвія програла вдома Чорногорії (75:85).
Відтак збірна України піднялася в групу команд, які ділять третє-п'яте місця.
Очолюють групу Іспанія та Туреччина.
Нагадаємо, у фінальний турнір чемпіонату світу 2019 року в Китаї виходять три перші команди з групи.
Чемпіонат світу 2019
Чоловіки. Кваліфікація
Європа. Група I
Наступні матчі
2 грудня
Іспанія - УКРАЇНА
Словенія - Латвія
Чорногорія - Туреччина