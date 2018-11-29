  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кваліфікація Чемпіонату світу-2019: становище збірної України (таблиця)

    • Розсилка
    Збірна України піднялася в групу команд, які ділять третє-п'яте місця - Кваліфікація Чемпіонату світу-2019: становище збірної України (таблиця)
    Збірна України піднялася в групу команд, які ділять третє-п'яте місця
    Фото: ФБУ

    Очолюють групу Іспанія та Туреччина

    Чоловіча національна збірна України перемогла команду Словенії в домашньому поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2019 року – 82:54.

    У інших матчах групи I 29 листопада Туреччина перемогла вдома Іспанію (71:67), а Латвія програла вдома Чорногорії (75:85).

    Відтак збірна України піднялася в групу команд, які ділять третє-п'яте місця.

    Очолюють групу Іспанія та Туреччина.

    Нагадаємо, у фінальний турнір чемпіонату світу 2019 року в Китаї виходять три перші команди з групи.

    Чемпіонат світу 2019

    Чоловіки. Кваліфікація

    Європа. Група I

    .png_112

    Наступні матчі

    2 грудня

    Іспанія - УКРАЇНА

    Словенія - Латвія

    Чорногорія - Туреччина

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ