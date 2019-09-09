Відбір Євро-2020: український воротар збірної Казахстану видав фантастичний матч проти Росії



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Дмитро Непогодов відбив понад десяток складних ударів Вікіпедія

Дмитро Непогодов ледь не створив дива

Головна сенсація ігрового дня у відбірній кампанії чемпіонату Європи-2020 ледь не трапилася в групі І.

Збірна РФ у Калінінграді довго не могла розпечатати ворота збірної Казахстану. В підсумку фаворити таки перемогли 1:0 – на 89-й хвилині відзначився натуралізований бразилець Маріо Фернандес. Проте головним героєм поєдинку одначе став воротар казахстанців, вихованець київського футболу Дмитро Непогодов.

31-річний Непогодов у футбол починав грати в семирічному віці, в школі київського «Динамо». Пізніше він займався у дитячих командах «Оболоні» та ФК «Відрадний». Юнаком Дмитро ледь не перейшов у «Шахтар», але замість Донецька в 2007 році опинився в молодіжній команді французького «Олімпіка» з Марселя. Там провів два роки і з 2009-го впродовж трьох років виступав за донецький «Металург». У 2012-му Непогодов опинився у полтавській «Ворсклі», за яку виступав до 2016 року і перейшов у казахстанський «Тобол», за який виступає досі.

В серпні 2018 року Непогодов, який залучався у збірні України ще на юнацькому рівні, прийняв казахстанське громадянство і став основним голкіпером національної команди цієї країни. Сьогодні він провів вочевидь найкращий матч у кар’єрі.

Таким чином, Росія, уникнувши незапланованих очкових втрат, з 15-ма очками відстає від бельгійців на три пункти. «Червоні дияволи» сьогодні здобули свою шосту в шести матчах перемогу, перемігши на виїзді 4:0 шотландців (відзначилися Ромелу Лукаку, Томас Вермален, Тобі Айдервейрельд і Кевін Де Брюйне).

В іншому матчі групи І Кіпр теж на виїзді і теж 4:0 завдав поразки Сан-Марино (голи на рахунку Іоанніса Кусулоса (двічі), Фотіса Папуліса і Костакіса Артиматаса).

Казахстан з сімома очками ділить третє-четверте місця з кіпріотами, Шотландія має шість пунктів, Сан-Марино – нуль.