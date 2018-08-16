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    Квиток на матч «Аякс» - «Динамо» обійдеться вболівальникам киян у 850 грн

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    Квиток на матч «Аякс» - «Динамо» обійдеться вболівальникам киян у 850 грн

    Точна сума, яку потрібно буде віддати за перепустку на матч в Амстердамі, складає 27 з половиною євро

    ФК «Динамо» опублікував інформацію для вболівальників, які бажають підтримати команду у першому матчі раунду плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Аяксу», який відбудеться 22 серпня в Амстердамі.

    Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

    Уболівальникам київського «Динамо» виділено сектори № 416, №417 «Йохан Кройф Арени».

    Придбати квитки можна буде в Амстердамі у гостьовій касі стадіону біля сектору №416. Каса буде працювати виключно у день матчу з 17:00 до 21:00 за місцевим часом.

    Ціна квитка – 27,50 євро.

    При собі необхідно буде мати посвідчення особи на кожного відвідувача матчу, а також необхідну суму у валюті без решти.

    Вхід на матч буде здійснюватися за наявності в уболівальника квитка та посвідчення особи.

    Продаж квитків у Києві здійснюватись не буде. Функція бронювання квитків також недоступна.

    Нагадаємо, Футбольна асоціація Чехії розкритикувала ФК «Славія» за заяву проти «Динамо» та Суркіса.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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