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    «Лаціо» став першим півфіналістом Кубку Італії з футболу

    Римляни на власному полі виявилися сильнішими за Фіорентину»
    В 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу «Лаціо» здолав «Фіорентину». Вирішальним став гол Сенада Лулича вже на п’ятій хвилині зустрічі. Як «фіалки» не намагалися відігратися, це у них так і не вийшло. Отож, «Лаціо» стає першим півфіналістом нинішнього розіграшу Кубку Італії. Нагадаємо, майбутній
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    ФК &laquo;Лаціо&raquo;
    ФК «Лаціо»

    Римляни на власному полі виявилися сильнішими за Фіорентину»

    В 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу «Лаціо» здолав «Фіорентину».

    Вирішальним став гол Сенада Лулича вже на п’ятій хвилині зустрічі.

    Як «фіалки» не намагалися відігратися, це у них так і не вийшло.

    Отож, «Лаціо» стає першим півфіналістом нинішнього розіграшу Кубку Італії.

    Нагадаємо, майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів несподівано вилетів з Кубку Італії.

    Кубок Італії з футболу сезону-2017/18

    1/4 фіналу

    «Лаціо» – «Фіорентина» – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лулич (5)

    «Лаціо»: Стракоша, Раду, Баштуш, де Врей, Баста, Мілінкович-Савич (Луїс Альберто, 87), Пароло, Лейва, Лулич, Феліпе Андерсон (Лукаку, 59), Кайседо (Іммобіле, 26)

    «Фіорентина»: Дронговськи, Міленкович, Вітор Уго, Асторі, Бруну Гашпар (Жил Діаш, 73), Бенассі (Ессерік, 46), Санчес, Сапонара (Сімеоне, 46), Верету, К’єза, Ель-Бабакар

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