«Лаціо» став першим півфіналістом Кубку Італії з футболу

Римляни на власному полі виявилися сильнішими за Фіорентину»

В 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу «Лаціо» здолав «Фіорентину». Вирішальним став гол Сенада Лулича вже на п’ятій хвилині зустрічі. Як «фіалки» не намагалися відігратися, це у них так і не вийшло. Отож, «Лаціо» стає першим півфіналістом нинішнього розіграшу Кубку Італії. Нагадаємо, майбутній