«Лаціо» став першим півфіналістом Кубку Італії з футболу
- Сьогодні, 11:31
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Розсилка
Римляни на власному полі виявилися сильнішими за Фіорентину»
В 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу «Лаціо» здолав «Фіорентину».
Вирішальним став гол Сенада Лулича вже на п’ятій хвилині зустрічі.
Як «фіалки» не намагалися відігратися, це у них так і не вийшло.
Отож, «Лаціо» стає першим півфіналістом нинішнього розіграшу Кубку Італії.
Нагадаємо, майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів несподівано вилетів з Кубку Італії.
Кубок Італії з футболу сезону-2017/18
1/4 фіналу
«Лаціо» – «Фіорентина» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Лулич (5)
«Лаціо»: Стракоша, Раду, Баштуш, де Врей, Баста, Мілінкович-Савич (Луїс Альберто, 87), Пароло, Лейва, Лулич, Феліпе Андерсон (Лукаку, 59), Кайседо (Іммобіле, 26)
«Фіорентина»: Дронговськи, Міленкович, Вітор Уго, Асторі, Бруну Гашпар (Жил Діаш, 73), Бенассі (Ессерік, 46), Санчес, Сапонара (Сімеоне, 46), Верету, К’єза, Ель-Бабакар