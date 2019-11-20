Латиноамериканські футболісти відмовилися виходити на матч, щоб підтримати революціонерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чилі. Такі звичні для наших днів кадри Reuters

Не всі спортсмени вважають, що «спорт поза політикою»

На відміну від більшості українських спортсменів, які намагаються повсюдно демонструвати аполітичність, чилійські футболісти притримуються трохи іншої думки. Революція у цій Латиноамериканській країні триває вже місяць і щоб підтримати повсталих людей, гравці вирішили не виходити на товариський матч зі збірною Перу, який мав відбутися 19 листопада.

Футболісти відмовилися виходити гру. Їх не стали карати через складну ситуацію в країні, а просто відпустили. Головний тренер команди Рейнальдо Руеда намагався переконати їх історією про Гондурас у 2009-му під час військового перевороту, але не вийшло.

«Вважаю, що ми не повинні грати в цьому матчі з поваги до того, що відбувається в країні, - сказав хавбек Чарлес Аранґіс. - Ми повинні йти разом, тому що ми з однієї країни, ми один народ».

Його підтримали і відоміші в Європі Артуро Відаль і Ґарі Медель: «Ми футболісти, але перш за все ми люди і громадяни, - виклали вони однаковий текст в Instagram. - Ми представляємо цілу країну, і сьогодні у Чилі інші пріоритети/ Найважливіший матч – це матч за рівність, за те, щоб змінити багато, щоб чилійці могли жити в справедливішій країні».