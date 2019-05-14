ФБУ планує розширення баскетбольної Суперліги



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Засідання представників клубів Суперліги ФБУ

Нового сезону в найвищому дивізіоні баскетбольного чемпіонату має грати 9 команд

Федерація баскетболу України планує розширення чоловічої Суперліги. Наступного сезону в найвищому дивізіоні баскетбольного чемпіонату України має грати 9 команд.

Про це йшлося 14 травня на засідання президентів та представників клубів Суперліги, яке відбулося в столиці.

Останнього сезону в Суперлізі брали участь 8 команд. ФБУ розраховує, що всі вони стартуватимуть і наступного сезону, а також до них приєднається лідер поточного сезону в Вищій лізі «Прометей» з Кам’янського.

Також планується збільшення тривалості розіграшу баскетбольного чемпіонату. Конкретних дат ще не визначено, але вже відомо, що змагання завершуватимуться наприкінці травня.

Нагадаємо, чемпіоном України сезону, що завершується, став южненський «Хімік». У фінальній серії плей-оф він тричі переграв «Київ-Баскет». Бронзові нагороди вибороло «Запоріжжя», яке здолало в плей-оф «Дніпро» - 3:2.

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