Латвієць Багатскіс очолив збірну України з баскетболу та український клуб



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Айнарс Багатскіс УНІАН

Фахівець уклав дворічну угоду з Федерацією баскетболу України

Авторитетний латвійський фахівець Айнарс Багатскіс підписав угоду з Федерацією баскетболу України. Термін її дії розраховано на два роки. 52-річний фахівець очолив чоловічу національну збірну, яка в листопаді розпочне виступ у кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.



Багатскіс добре відомий українським вболівальникам за роботою в Україні. Сезону-2011/12 очолював «Кривбасбаскет», а з 2012 по 2014 рік тренував київський «Будівельник».

З киянами Багатскіс двічі ставав чемпіоном України. Після українського етапу тренерської кар’єри латвійський фахівець працював у Росії, Туреччині, Ізраїлі та Німеччині.



Також Багатскіс сім років (2011-2017) очолював чоловічу національну збірну Латвії, яку виводив у фінальні частини чемпіонатів Європи 2011 та 2013 років, а також посів восьме місце на домашньому ЄвроБаскеті-2015.



Минулого сезону латвієць працював з німецьким «Бамбергом», з яким вийшов у плей-оф, посівши 5 місце в регулярному чемпіонаті Бундесліги (22 перемоги, 12 поразок).



Кваліфікація чемпіонату Європи-2021 стартуватиме 25 листопада 2019 року. Жеребкування групового раунду відбору ЄвроБаскета-2021 відбудеться 22 липня.

Також Айнарс Багатскіс став головним тренером віце-чемпіона України «Київ-Баскета». Кияни, нагадаємо, минулого сезону Суперліги вийшли у фінал, де поступилися южненському «Хіміку».

Київ-Баскет зіграє у Лізі чемпіонів: кияни розпочнуть виступи у першому раунді кваліфікації, де на них чекає боротьба за вихід у другий раунд відбору з чемпіоном Австрії «Капфенбергом».

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