Збірна Іспанії перемогла на чемпіонаті Європи
Збірна Іспанії з Баскетболу
ФІБА
У вирішальному матчі іспанські баскетболістки долали суперниць з Франції.
Жіноча національна збірна Іспанії перемогла команду Франції в фіналі чемпіонату Європи.
Іспанія - Франція - 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10)
У матчі за третє місце господарі фінального етапу з Сербії перемогли команду Великої Британії - 81:55.
Нагадаємо, жіноча національна збірна України не змогла подолати груповий етап, поступившись у всі трьох поєдинках.
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