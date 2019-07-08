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    Збірна Іспанії перемогла на чемпіонаті Європи

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    Збірна Іспанії з Баскетболу - Збірна Іспанії перемогла на чемпіонаті Європи
    Збірна Іспанії з Баскетболу
    ФІБА

    У вирішальному матчі іспанські баскетболістки долали суперниць з Франції.

    Жіноча національна збірна Іспанії перемогла команду Франції в фіналі чемпіонату Європи.

    Іспанія - Франція - 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10)

    У матчі за третє місце господарі фінального етапу з Сербії перемогли команду Великої Британії - 81:55.

    Нагадаємо, жіноча національна збірна України не змогла подолати груповий етап, поступившись у всі трьох поєдинках.

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