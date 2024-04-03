Леброн Джеймс став найкращим бомбардиром в історії баскетболу

39-річний Джеймс переписав історію

В ніч на 3 квітня в «Лейкерс» обіграли «Торонто» в матчі регулярного чемпіонату НБА – 128:111 (34:25, 30:33, 36:21, 28:32).

Один з лідерів «озерних» Леброн Джеймс набрав 23 очки, 4 підбирання та 9 результативних передач.

Перше дозволило 39-річному американцю обійти бразильця Оскара Шмідта та стати найкращим бомбардиром в історії баскетболу, подолавши відмітку у 49737 очок.

Враховувалася не тільки клубна статистика в регулярному чемпіонаті та плей-оф, а й матчі за збірну на Чемпіонатах світу та Олімпіадах.

Нагадаємо, Шмідт завершив кар'єру у 2003-му у віці 45 років. Він член Зали слави ФІБА та Баскетбольної зали слави імені Нейсміта.