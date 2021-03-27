Іменитий боксер Де Ла Гойя повертається в ринг

Чемпіон світу в шести вагових категоріях проведе поєдинок у липні

«Золотий хлопчик» повертається у ринг. Легендарний чемпіон світу з боксу Оскар Де Ла Гойя оголосив про відновлення професіональної кар'єри. Публічну заяву 48-річний спортсмен зробив під час представлення поєдинку між бійцем ММА Беном Аскреном і відеоблогером Джейком Полом. Де Ла Гойя запланував свій бій на 3 липня. Суперник поки що невідомий.

«Майк Тайсон надихнув мене», – сказав зі сцени Де Ла Гойя.

Оскар завершив кар'єру 12 років тому. У 2008 році він зазнав поразки від філіппінця Менні Пак'яо. Де Ла Гойя був чемпіоном світу в шести вагових категоріях. Його поєдинки продалися на загальну суму в 696 мільйонів доларів.

За кількістю завойованих титулів в різних вагових категоріях Оскар поступається тільки Менні Пак'яо. Після поєдинку з філіппінцем в грудні 2008 року Де Ла Гойя і завершив кар’єру. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії (1997-1999) за версією журналу «Ринг».