  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Іменитий боксер Де Ла Гойя повертається в ринг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оскара Де Ла Хойю надихнув Майк Тайсон - Іменитий боксер Де Ла Гойя повертається в ринг
    Оскара Де Ла Хойю надихнув Майк Тайсон
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу в шести вагових категоріях проведе поєдинок у липні

    «Золотий хлопчик» повертається у ринг. Легендарний чемпіон світу з боксу Оскар Де Ла Гойя оголосив про відновлення професіональної кар'єри. Публічну заяву 48-річний спортсмен зробив під час представлення поєдинку між бійцем ММА Беном Аскреном і відеоблогером Джейком Полом. Де Ла Гойя запланував свій бій на 3 липня. Суперник поки що невідомий.

    «Майк Тайсон надихнув мене», – сказав зі сцени Де Ла Гойя.

    Оскар завершив кар'єру 12 років тому. У 2008 році він зазнав поразки від філіппінця Менні Пак'яо. Де Ла Гойя був чемпіоном світу в шести вагових категоріях. Його поєдинки продалися на загальну суму в 696 мільйонів доларів.

    За кількістю завойованих титулів в різних вагових категоріях Оскар поступається тільки Менні Пак'яо. Після поєдинку з філіппінцем в грудні 2008 року Де Ла Гойя і завершив кар’єру. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії (1997-1999) за версією журналу «Ринг».

    Читайте також:

    Теги: бокс Оскар Де Ла Гойя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies