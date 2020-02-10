Легенда футбольного «Челсі» став хокеїстом. Цілком успішним



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Петр Чех займається тим самим, тільки у кращому захисті

Це ніякий не жарт - колишній голкіпер «Челсі» й «Арсенала» Петр Чех прямує до успіху у хокеї

Якщо 37 років у футболі - час пенсії, то у хокеї - період розквіту, тим більше, у британському, який ніколи зірок з неба не хапав. Саме так вирішив славетний Петр Чех, який, нагадаємо, є громадянином великої хокейної держави - Чехії.

Футболіст уклав контракт з англійським хокейним клубом «Гілфорд Фенікс» і не став там просто відбувати номер, а одразу ж заявив про себе.

Звичайно, що Чех і у хокей грає на позиції голкіпера.

Чех виступав за «Челсі» протягом 11 років, провівши за клуб 333 матчі у своїй кар’єрі. Від 2015 року воротар виступав за «Арсенал» й завершив кар’єру в 2019 році. Через важку голови та ризик рецидиву травму Чех майже всю кар’єру в Англії грав у регбійному шоломі - тому йому не довелося довго звикати до хокейного шолому.

За підсумками січня 2020 голкіпера номінували на звання найкращого гравця місяця в другому дивізіоні Англійської національної хокейної ліги (NIHL) - четвертої за рангом хокейна ліга Великої Британії.

Нагадаємо, що подібні трансфери поміж видами спорту - не новина. Наприклад, Майкл Джордан колись переривав свою баскетбольну кар’єру заради бейсболу, Конор Макргрегор міняв октагон на ринг, щоб отримать 30 млн долларів за те, щоб його відлупцював Флойд Мейвезер, а сам “Мані” перебирався до реслінгу, щоб вдпарити стільцем славетного борця на прізвисько Big Show.

Джерело: Главком СПОРТ