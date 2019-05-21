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    Легенда «Шахтаря» принизив «Динамо» перед матчем чемпіонату України

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    Віктор Грачов - Легенда «Шахтаря» принизив «Динамо» перед матчем чемпіонату України
    Віктор Грачов
    dynamo.kiev.ua

    Віктор Грачов вважає чемпіонство киян на чолі з Сергієм Ребровим випадковим

    Відомий у минулому форвард донецького «Шахтаря» Віктор Грачов принизив «Динамо» перед наступним поєдинком команд у чемпіонаті України. Він вважає, що кияни випадково перемагали в національному чемпіонаті на чолі з Сергієм Ребровим.

    «Один матч нічого не показує. Є стратегія на 32 матчі в чемпіонаті. У цьому чемпіонаті «Шахтар» свій клас показав. «Шахтар» встановив рекордну серію без пропущених м’ячів, установив серію без поразок, я навіть збився з ліку. Тепер хай «Динамо» це зробить. При Реброві «Динамо» випадково ставало чемпіоном країни, так як почалася війна. «Шахтар» був вимушений поїхати, а «Динамо» цим скористалося. Та потім це скінчилося», - повідомив Грачов у інтерв’ю газеті «Сегодня».

    Нагадаємо, «Динамо» на чолі з Сергієм Ребровим виборювало чемпіонські титули 2015 та 2016 років.

    «Шахтар» та «Динамо» зіграють у Харкові 22 травня в матчі 29-го туру чемпіонату України. У попередньому турі «гірники» перемогли «Зорю» та гарантували собі 12-й чемпіонський титул.   

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