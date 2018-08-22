Легенда збірної Франції стане головним тренером клубу, який вибив «Маріуполь» з розіграшу Ліги Європи
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Тьєрі Анрі
Залишилося лише дочекатися підтвердження клубу
Екс-форвард збірної Франції та лондонського «Арсеналу» Тьєрі Анрі погодився очолити «Бордо».
Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, француз стане наступником відправленого раніше у відставку Густаво Пойєта, залишилося лише дочекатися підтвердження клубу.
На даний момент Анрі є асистентом Роберто Мартінеса в штабі збірної Бельгії.
Раніше, Арсен Венгер вже заявляв про те, що Анрі може працевлаштуватися в Лізі 1.
Як відомо, «Бордо» вибив «Маріуполь» на шляху до плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
Джерело: xsport.ua