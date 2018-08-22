Легенда збірної Франції стане головним тренером клубу, який вибив «Маріуполь» з розіграшу Ліги Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тьєрі Анрі

Залишилося лише дочекатися підтвердження клубу

Екс-форвард збірної Франції та лондонського «Арсеналу» Тьєрі Анрі погодився очолити «Бордо».

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, француз стане наступником відправленого раніше у відставку Густаво Пойєта, залишилося лише дочекатися підтвердження клубу.

На даний момент Анрі є асистентом Роберто Мартінеса в штабі збірної Бельгії.

Раніше, Арсен Венгер вже заявляв про те, що Анрі може працевлаштуватися в Лізі 1.

Як відомо, «Бордо» вибив «Маріуполь» на шляху до плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Джерело: xsport.ua