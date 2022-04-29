Перша ракетка світу Борис Беккер сяде в тюрму за несплату боргів

Тенісист заборгував кредиторам майже 50 млн. фунтів стерлінгів

Лондонський суд засудив колишнього німецького тенісиста Бориса Беккера на 2,5 роки позбавлення волі за приховування активів, будучи визнаним банкрутом, повідомляє Daily Mail.

Суд прийшов до висновку, що експерша ракетка світу приховала близько 2,5 млн фунтів, щоб уникнути виплати за боргами.

54-річного Беккера визнано банкрутом у 2017 році. Як повідомлялося, у цьому статусі він приховав свої активи, зокрема трофеї, завойовані на турнірах Великого шолома, а також золото літніх Олімпійських ігор-1992.

Раніше спортсмена було засуджено умовно за несплату податків, на що послалася суддя Дебра Тейлор. «Ви не прислухалися до попередження, яке вам дали, і шансу, який вам дав умовний вирок, і це є значною обтяжливою обставиною», –сказала вона, звертаючись до Бекера.

Зазначається, що тенісист заборгував кредиторам майже 50 млн. фунтів стерлінгів.

Він також не задекларував свою частку у власності вартістю 1 млн фунтів у своєму рідному місті Лаймен (Німеччина) , приховав банківський кредит на суму майже 700 тис. фунтів стерлінгів (з відсотками – 1,1 млн), а також акції технологічної фірми на суму 66 тис. фунтів стерлінгів.

Борис Беккер – один із найяскравіших тенісистів свого покоління, є першою ракеткою світу. За 16-річну кар'єру він виграв 49 титулів у чоловічому одиночному розряді, зокрема шість турнірів Великого шолома.

Нагадаємо, латвійський спортсмен змінив прізвище, аби його не асоціювали з Путіним.