Легендарний англійський футбольний клуб може припинити існування через борги



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«Болтон» був заснований в 1874 році і є одним з 12 клубів - засновників найстарішої в світі футбольної ліги

«Болтон Вондерерс» найближчим часом може припинити своє існування. Як повідомляє BBC, керівництво 3-й англійської ліги дало клубу час до 27 серпня, щоб завершити операцію з продажу або представити документи про фінансові гарантії виступу в чемпіонаті.

Якщо цього не станеться, то «Болтону» буде дано два тижні, щоб надати докази наявності грошей, інакше команда припинить існування.

«Болтон» був заснований в 1874 році і є одним з 12 клубів - засновників найстарішої в світі футбольної ліги.

У 2012 році клуб покинув Прем'єр-лігу. Зараз команда з Болтона знаходиться на 23-му місці в третьому дивізіоні. Клуб є чотириразовим володарем Кубка Англії і володарем Суперкубка країни.

Джерело: Чемпионат.com