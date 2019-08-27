Легендарний англійський футбольний клуб може припинити існування через борги
«Болтон» був заснований в 1874 році і є одним з 12 клубів - засновників найстарішої в світі футбольної ліги
«Болтон Вондерерс» найближчим часом може припинити своє існування. Як повідомляє BBC, керівництво 3-й англійської ліги дало клубу час до 27 серпня, щоб завершити операцію з продажу або представити документи про фінансові гарантії виступу в чемпіонаті.
Якщо цього не станеться, то «Болтону» буде дано два тижні, щоб надати докази наявності грошей, інакше команда припинить існування.
«Болтон» був заснований в 1874 році і є одним з 12 клубів - засновників найстарішої в світі футбольної ліги.
У 2012 році клуб покинув Прем'єр-лігу. Зараз команда з Болтона знаходиться на 23-му місці в третьому дивізіоні. Клуб є чотириразовим володарем Кубка Англії і володарем Суперкубка країни.
Джерело: Чемпионат.com