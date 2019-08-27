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    Легендарний англійський футбольний клуб може припинити існування через борги

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    Легендарний англійський футбольний клуб може припинити існування через борги

    «Болтон» був заснований в 1874 році і є одним з 12 клубів - засновників найстарішої в світі футбольної ліги

    «Болтон Вондерерс» найближчим часом може припинити своє існування. Як повідомляє BBC, керівництво 3-й англійської ліги дало клубу час до 27 серпня, щоб завершити операцію з продажу або представити документи про фінансові гарантії виступу в чемпіонаті.

    Якщо цього не станеться, то «Болтону» буде дано два тижні, щоб надати докази наявності грошей, інакше команда припинить існування.

    «Болтон» був заснований в 1874 році і є одним з 12 клубів - засновників найстарішої в світі футбольної ліги.

    У 2012 році клуб покинув Прем'єр-лігу. Зараз команда з Болтона знаходиться на 23-му місці в третьому дивізіоні. Клуб є чотириразовим володарем Кубка Англії і володарем Суперкубка країни.

    Джерело: Чемпионат.com

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