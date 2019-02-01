Український біатлоніст Артем Тищенко очолює топ-лист снайперів Кубка світу



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Артем Тищенко

Чернігівцю немає рівних у стрільбі після 6 етапів.

Українець Артем Тищенко після 6 етапів Кубка світу сезону 2018/2019 очолює список найкращих снайперів. Він має найвищий показник точності – 94,5% (86/91) і є кращим за австрійця Сімона Едера (93,2%), француза Мартена Фуркада (92,8%) та німця Арнда Пайфера (88,8%).

На рахунку Тищенка цього сезону чотири особисті гонки та чотири естафети.

Найкращий результат Артем показав у змішаній естафетній гонці в словенській Поклюці в парі з Анастасією Меркушиною – третє місце.

«У минулому сезоні я дуже погано бігав і стріляв. В цьому трохи краще. Сподіваюся, на наступний рік зможу вже нормально розбігтися. А поки конкурувати з суперниками у мене немає сил. На чемпіонаті Європи я точно пробіжу індівідуалку і спринт, а там вже як тренер скаже», - прокоментував Тищенко свої виступити цього сезону.

Джерело: UA:БІАТЛОН