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    Легендарний Бйорндален може очолити чоловічу збірну Росії з біатлону

    У Норвегії сватають екс-біатлоніста саме у російську команду
    Новим старшим тренером чоловічої збірної Росії з біатлону може стати восьмикратний олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален. Про це повідомляє Норвезьке телеграфне бюро. Як повідомляє агентство, 44-річний норвежець є одним з головних кандидатів на цю посаду після того, як Союз біатлоністів Росії (СБР) не став пропонувати новий контракт німцеві
    • Вчора, 19:44
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    Уле-Айнар Бйорндален. Фото AP
    Уле-Айнар Бйорндален. Фото AP

    У Норвегії сватають екс-біатлоніста саме у російську команду

    Новим старшим тренером чоловічої збірної Росії з біатлону може стати восьмикратний олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален.

    Про це повідомляє Норвезьке телеграфне бюро.

    Як повідомляє агентство, 44-річний норвежець є одним з головних кандидатів на цю посаду після того, як Союз біатлоністів Росії (СБР) не став пропонувати новий контракт німцеві Ріко Гроссу.

    В СБР відмовилися коментувати інформацію про ймовірне призначення Бйорндалена.

    Бьорндален є найтитулованішим біатлоністом в історії. За кар'єру він завоював 13 олімпійських нагород: вісім золотих, чотири срібні й одну бронзову.

    У квітні він оголосив про завершення кар'єри.

    Гросс працював у збірній Росії з серпня 2015 року. Раніше СБР визнав роботу тренерів національної команди у сезоні-2017/18 незадовільною.

    За підсумками Кубка світу збірна Росії повторила найгірший результат за кількістю перемог на етапах (дві), жіноча команда не зайняла жодного призового місця.

    Комісія СБР з розгляду заявок тренерів збереться 10 або 11 травня.

    Нагадаємо, Росії не довірили проведення жодного біатлонного етапу у сезоні-2018/19.

    Джерело: ТАСС

    Росія біатлон
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