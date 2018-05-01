Легендарний Бйорндален може очолити чоловічу збірну Росії з біатлону

У Норвегії сватають екс-біатлоніста саме у російську команду

Новим старшим тренером чоловічої збірної Росії з біатлону може стати восьмикратний олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален. Про це повідомляє Норвезьке телеграфне бюро. Як повідомляє агентство, 44-річний норвежець є одним з головних кандидатів на цю посаду після того, як Союз біатлоністів Росії (СБР) не став пропонувати новий контракт німцеві



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Уле-Айнар Бйорндален. Фото AP

У Норвегії сватають екс-біатлоніста саме у російську команду

Новим старшим тренером чоловічої збірної Росії з біатлону може стати восьмикратний олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален.

Про це повідомляє Норвезьке телеграфне бюро.

Як повідомляє агентство, 44-річний норвежець є одним з головних кандидатів на цю посаду після того, як Союз біатлоністів Росії (СБР) не став пропонувати новий контракт німцеві Ріко Гроссу.

В СБР відмовилися коментувати інформацію про ймовірне призначення Бйорндалена.

Бьорндален є найтитулованішим біатлоністом в історії. За кар'єру він завоював 13 олімпійських нагород: вісім золотих, чотири срібні й одну бронзову.

У квітні він оголосив про завершення кар'єри.

Гросс працював у збірній Росії з серпня 2015 року. Раніше СБР визнав роботу тренерів національної команди у сезоні-2017/18 незадовільною.

За підсумками Кубка світу збірна Росії повторила найгірший результат за кількістю перемог на етапах (дві), жіноча команда не зайняла жодного призового місця.

Комісія СБР з розгляду заявок тренерів збереться 10 або 11 травня.

Нагадаємо, Росії не довірили проведення жодного біатлонного етапу у сезоні-2018/19.

Джерело: ТАСС