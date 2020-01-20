Українка Цуренко вела в матчі з першою ракеткою світу на Australian Open. Але програла



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Ешлі Барті впродовж трьох днів переграла другу українку. В суботу у фіналі турніру в Аделаїді вона здолала Даяну Ястремську The Guardian

На першому в році «мейджорі» залишилося ще чотири українки

У Мельбурні стартував перший у році в році тенісний Grand Slam – Відкритий чемпіонат Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

Перший змагальний день вийшов неповноцінним, оскільки у другій половині неділі (за австралійським часом) над містом весь день дощило. У цьому проміжку гралися лише матчі, проведення яких було заплановане на криті корти. Серед тих, чий поєдинок змістили в часі, була й українка Даяна Ястремська.

А ось 120-та ракетка світу, киянка Леся Цуренко грала на центральному корті Australian Open – «Мельбурн-Арені». Протистояла наша землячка найсильнішій на сьогодні тенісистці світу Ешлі Барті. І протистояла доволі непогано. Перший сет українка виграла 7:5. Правда, у двох наступних Барті, яка допускала надто багато невимушених помилок, зібралася і здобула перемогу – 1:6, 1:6.

Матч тривав дві годину і 37 хвилин.

В 1/32 фіналу Барті зустрінеться з переможницею пари Полона Герцоґ (Словенія) – Ребекка Петерсон (Швеція).

Українських тенісисток в одиночному розряді Australian Open залишилося ще чотири – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.