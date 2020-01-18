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    Українка Ястремська програла у фіналі Аделаїди, але підійметься в рейтингу на три позиції

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    Даяна Ястремська вперше грала у фіналі турніру із серії Premier - Українка Ястремська програла у фіналі Аделаїди, але підійметься в рейтингу на три позиції
    Даяна Ястремська вперше грала у фіналі турніру із серії Premier
    Великий теніс України

    Даяна підходить до Australian Open у доброму гуморі

    24-та ракетка світу, українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася у фіналі турніру із серії Premier в австралійській Аделаїді (покриття – хард, призовий фонд - $848 000).

    У вирішальному матчі Даяна поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті з Австралії – 2:6, 6:7.

    Зустріч тривала годину і 25 хвилин.

    На шляху до фіналу Ястремська перемогла трьох представниць першої 20-ки рейтингу - німкеню Анжелік Кербер, хорватку Донну Векіч і білоруску Аріну Соболенко. 

    Додамо, що для 19-річної українки це був дебютний фінал на турнірах серії Premier. В активі Ястремської вже є три титули на турнірах категорії International (Гонконґ, Гуагін, Страсбур).

    Також завдяки виходу в фінал Аделаїди Даяна в оновленому рейтингу підійметься на 21-ше місце.

    З початку наступного тижня Ястремська разом з іншими топовими тенісистками переїде в Мельбурн, де розпочне перший у році Grand Slam – Відкритий чемпіонат Австралії. Перша суперниця Даяни визначиться за підсумками кваліфікації. Натомість чемпіонка Аделаїди Ешлі Барті зіграє зі ще однією українкою Лесею Цуренко.

     Читайте також: Світоліна, Ястремська і решта українок дізналися перших суперниць на Australian Open
    теніс Даяна Ястремська Ешлі Барті Рейтинг WTA
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