Легендарний футболіст «Динамо» очолив «Ворсклу»



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Віталій Косовський спробує закріпитися в новій ролі ФК Ворскла

Віталій Косовський буде виконувачем обов’язки наставника полтавців

Екс-динамівець Віталій Косовський призначений виконуючим обов’язки головного тренера полтавського футбольного клубу «Ворскла».

Сьогодні, 28 березня, Віталій Косовський був представлений команді.

«Прийнято рішення на найближчий час призначити виконуючим обов’язки головного тренера Віталія Косовського, - повідомив президент «Ворскли» Роман Черняк в коментарі прес-службі клубу. - Сьогодні ми його представили команді. Футбольна спільнота знає його як гравця київського «Динамо». Сподіваємося, його досвід, знання і життєва мудрість дозволить нам перезавантажитися і по-новому підійти до тренувального процесу, по-новому подивитися на стан команди і на ставлення до футболу».

Як відомо, Василь Сачко залишив посаду головного тренера «Ворскли» після дев’яти років діяльності на цій посаді. Відповідне рішення було прийнято 27 березня після зустрічі фахівця із керівництвом клубу.