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    Легендарний футболіст пройшов перший курс хіміотерапії

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    Сініша Михайловіч намагається лікуватися і не припиняти тренерської діяльності - Легендарний футболіст пройшов перший курс хіміотерапії
    Сініша Михайловіч намагається лікуватися і не припиняти тренерської діяльності
    UA-Футбол

    Сініша Михайловіч бореться з раком

    Головний тренер італійської «Болоньї» серб Сініша Михайловіч, у якого раніше була діагностована лейкемія, виписаний з лікарні після завершення першого курсу хіміотерапії. Про це повідомляється на офіційному сайті італійського клубу.

    Спеціаліст проходив курс з 18 липня. Жодних ускладнень під час лікування виявлено не було. Раніше Михайловіч розповів, що йому діагностували лейкемію. При цьому фахівець вирішив не йти у відставку з поста головного тренера «Болоньї» - на початку червня він продовжив угоду з клубом до 2022 року.

    У матчі першого туру Серії А Михайловіч керував командою зі звичного місця біля кромки поля. Його підопічні зіграли внічию з «Вероною» - 1:1.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ рак Серія А ФК «Болонья» Сініша Михайловіч
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