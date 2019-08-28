Легендарний футболіст пройшов перший курс хіміотерапії



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Сініша Михайловіч намагається лікуватися і не припиняти тренерської діяльності UA-Футбол

Сініша Михайловіч бореться з раком

Головний тренер італійської «Болоньї» серб Сініша Михайловіч, у якого раніше була діагностована лейкемія, виписаний з лікарні після завершення першого курсу хіміотерапії. Про це повідомляється на офіційному сайті італійського клубу.

Спеціаліст проходив курс з 18 липня. Жодних ускладнень під час лікування виявлено не було. Раніше Михайловіч розповів, що йому діагностували лейкемію. При цьому фахівець вирішив не йти у відставку з поста головного тренера «Болоньї» - на початку червня він продовжив угоду з клубом до 2022 року.

У матчі першого туру Серії А Михайловіч керував командою зі звичного місця біля кромки поля. Його підопічні зіграли внічию з «Вероною» - 1:1.