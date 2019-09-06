Легендарний Марадона очолив футбольну команду в Аргентині
Дієго Марадона
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Колишній футболіст та тренер аргентинської збірної став тренером аутсайдер місцевого чемпіонату
Легендарного колишнього нападника та тренера збірної Аргентини Дієґо Марадону призначили головним тренером команди «Хімнасія Ла-Плата».
Угоду з 58-річним фахівцем укладено до кінця поточного сезону, інформує сайт клубу.
Останнім місцем роботи Марадони був мексиканський «Дорадос».
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На старті поточного сезону «Хімнасія Ла-Плата» програла чотири матчі з п’яти, посідаючи останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Аргентини.