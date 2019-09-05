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    Новини

    «Ворскла» підсилилася вихованцем «Барселони»

    • Розсилка
    Хуан Мануелm Гарсія Рей у&nbsp;&laquo;Ворсклі&raquo;&nbsp; - «Ворскла» підсилилася вихованцем «Барселони»
    Хуан Мануелm Гарсія Рей у «Ворсклі» 
    ФК «Ворскла»

    Полтавці уклали угоду з 22-річним іспанським захисником

    Полтавська «Ворскла» повідомила про підписання угоди з 22-річним іспанським захисником Хуаном Мануелем Гарсія Реєм.

    Новачок ворсклян – вихованець «Барселони», був капітаном клубних команд кількох вікових груп.

    2014 року Хуан Мануель переміг з командою в Юнацькій лізі УЄФА.

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    Останнім клубом іспанця був «Ліверпуль», де він грав за молодіжну команду. З 1 липня перебував у статусі вільного аґента.

    Угоду розраховано на 2 роки.  

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