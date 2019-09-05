«Ворскла» підсилилася вихованцем «Барселони»
Хуан Мануелm Гарсія Рей у «Ворсклі»
ФК «Ворскла»
Полтавці уклали угоду з 22-річним іспанським захисником
Полтавська «Ворскла» повідомила про підписання угоди з 22-річним іспанським захисником Хуаном Мануелем Гарсія Реєм.
Новачок ворсклян – вихованець «Барселони», був капітаном клубних команд кількох вікових груп.
2014 року Хуан Мануель переміг з командою в Юнацькій лізі УЄФА.
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Останнім клубом іспанця був «Ліверпуль», де він грав за молодіжну команду. З 1 липня перебував у статусі вільного аґента.
Угоду розраховано на 2 роки.