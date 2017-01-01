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    Легендарний Пеле чомусь вирішив, що збірна Росії може виграти чемпіонат світу з футболу

    За словами колишнього бразильського футболіста, на Муніалі-2018 може відбутися чимало див
    Легендарний бразильський нападник Пеле поділився думкою щодо головних претендентів на перемогу на Чемпіонаті світу 2018 року у Росії. Про це він розповів в інтерв'ю програмі Stan Collymore Show на RT. «Думаю, виграти кубок світу під силу багатьом командам, у тому числі і Росії», - сказав він. «Напевно, варто згадати
    • Вчора, 17:11
    • Розсилка
    Пеле
    Пеле

    За словами колишнього бразильського футболіста, на Муніалі-2018 може відбутися чимало див

    Легендарний бразильський нападник Пеле поділився думкою щодо головних претендентів на перемогу на Чемпіонаті світу 2018 року у Росії.

    Про це він розповів в інтерв'ю програмі Stan Collymore Show на RT.

    «Думаю, виграти кубок світу під силу багатьом командам, у тому числі і Росії», - сказав він.

    «Напевно, варто згадати Німеччину... Будь-яка команда хоче стати володарем трофея та виступити на межі своїх можливостей. Але у футболі ніколи не можна нічого гарантувати – суцільні сюрпризи», - додав Пеле.

    Триразовий чемпіон світу припустив, що Бразилія зійдеться у фіналі з європейською командою – Німеччиною, Францією чи Іспанією.

    Він також додав, що на Мундіалі можливі дива.

    Раніше Пеле розповів, за який європейський клуб він виступав би зараз, якби у нього з'явилася така можливість.

    «Складно сказати. Чисто гіпотетично, якщо б я грав зараз, то міг би підписати контракт тільки з «Барселоною», тому що грає вона більш-менш у тій же манері, що і «Сантос», - зауважив він.

    Нагадаємо, кривдники збірної України зіграють в одній групі. Результати жеребкування.

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