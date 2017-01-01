Легендарний Ромаріо буде боротися за крісло президента Бразильської конфедерації футболу
- 21 Грудня, 09:06
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Про це заявив сам колишній футболіст, найкращий гравець Чемпіонату світу 1994 року
Колишній нападник «Барселони» Ромаріо збирається балотуватися на посаду президента Бразильської конфедерації футболу (CBF).
51-річний екс-футболіст підкреслив, що буде боротися з корупцією, яка досягла великих масштабів.
«Багато хто запитує мене, чи буду я претендувати на посаду президента конфедерації», - написав Ромаріо на своїй сторінці у Facebook.
«Моя відповідь – так, я буду балотуватися. У мене є всі передумови для цього. Мій внесок у футбол, як на полі, так і за його межами, дозволяє мені це зробити», - додав Ромаріо.
«Сьогодні CBF витрачає більше грошей на розкіш, ніж на футбол. Ми повинні закрити цей корупційний кран та інвестувати у молодих спортсменів, дати футбол суспільству, фінансувати жіночий футбол і футбол нижчих дивізіонів», - підсумував він.
15 грудня ФІФА на 90 днів заборонила президенту CBF Марко Поло дель Неро займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом.
Влада США звинувачує його у відмиванні грошей і рекеті.
Ромаріо – найкращий футболіст Чемпіонату світу 1994 року, гравець того ж року за версією ФІФА, футболіст 2000 року у Південній Америці та найкращий футболіст Бразилії того ж року.
Джерело: Спорт-Экспресс