Легендарний Ромаріо буде боротися за крісло президента Бразильської конфедерації футболу

Про це заявив сам колишній футболіст, найкращий гравець Чемпіонату світу 1994 року

Колишній нападник «Барселони» Ромаріо збирається балотуватися на посаду президента Бразильської конфедерації футболу (CBF). 51-річний екс-футболіст підкреслив, що буде боротися з корупцією, яка досягла великих масштабів. «Багато хто запитує мене, чи буду я претендувати на посаду президента конфедерації», - написав Ромаріо



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Ромаріо

Про це заявив сам колишній футболіст, найкращий гравець Чемпіонату світу 1994 року

Колишній нападник «Барселони» Ромаріо збирається балотуватися на посаду президента Бразильської конфедерації футболу (CBF).

51-річний екс-футболіст підкреслив, що буде боротися з корупцією, яка досягла великих масштабів.

«Багато хто запитує мене, чи буду я претендувати на посаду президента конфедерації», - написав Ромаріо на своїй сторінці у Facebook.

«Моя відповідь – так, я буду балотуватися. У мене є всі передумови для цього. Мій внесок у футбол, як на полі, так і за його межами, дозволяє мені це зробити», - додав Ромаріо.

«Сьогодні CBF витрачає більше грошей на розкіш, ніж на футбол. Ми повинні закрити цей корупційний кран та інвестувати у молодих спортсменів, дати футбол суспільству, фінансувати жіночий футбол і футбол нижчих дивізіонів», - підсумував він.

15 грудня ФІФА на 90 днів заборонила президенту CBF Марко Поло дель Неро займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом.

Влада США звинувачує його у відмиванні грошей і рекеті.

Ромаріо – найкращий футболіст Чемпіонату світу 1994 року, гравець того ж року за версією ФІФА, футболіст 2000 року у Південній Америці та найкращий футболіст Бразилії того ж року.

Джерело: Спорт-Экспресс