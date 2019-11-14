Легендарний Тьєррі Анрі призначений головним тренером клубу МЛС «Монреаль Імпект»



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18 листопада відбудеться офіційна прес-конференція Тьєрі Анрі в якості тренера клубу

42-річний фахівець з Франції очолить канадську команду після свого тренерського дебюту в «Монако»

«Монреаль Імпект» оголосив про призначення на пост головного тренера клубу колишнього футболіста «Арсеналу» та збірної Франції Тьєррі Анрі. Про це повідомляє офіційний сайт американського клубу.

«Для мене велика честь повернутися в MLS і почати тренувати «Монреаль Імпект». Мені добре знайомий цей чемпіонат, де я зміг відчути багато приємних моментів. Бути тут, в Квебеку, в Монреалі, що володіє величезним мультикультурною спадщиною, дійсно чудово. Я завжди стежив за цим клубом, і тепер я тут», - цитує Анрі офіційний сайт «Монреаль Імпект».

18 листопада відбудеться офіційна прес-конференція Тьєрі Анрі в якості тренера клубу.

42-річний фахівець очолить канадську команду після свого тренерського дебюту в «Монако», де через конфлікт з рядом гравців був тимчасово відсторонений від обов'язків головного тренера команди, а на наступний день звільнений.

Варто зазначити, що на клубному рівні Анрі виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, іспанську Ла Лігу, Кубок Короля, англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та чемпіонат Франції. Зі збірною Франції він ставав чемпіоном світу, Європи, а також володарем Кубка Конфедерацій.