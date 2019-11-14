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    Легендарний Тьєррі Анрі призначений головним тренером клубу МЛС «Монреаль Імпект»

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    18 листопада відбудеться офіційна прес-конференція Тьєрі Анрі в якості тренера клубу - Легендарний Тьєррі Анрі призначений головним тренером клубу МЛС «Монреаль Імпект»
    18 листопада відбудеться офіційна прес-конференція Тьєрі Анрі в якості тренера клубу

    42-річний фахівець з Франції очолить канадську команду після свого тренерського дебюту в «Монако»

    «Монреаль Імпект» оголосив про призначення на пост головного тренера клубу колишнього футболіста «Арсеналу» та збірної Франції Тьєррі Анрі. Про це повідомляє офіційний сайт американського клубу.

    «Для мене велика честь повернутися в MLS і почати тренувати «Монреаль Імпект». Мені добре знайомий цей чемпіонат, де я зміг відчути багато приємних моментів. Бути тут, в Квебеку, в Монреалі, що володіє величезним мультикультурною спадщиною, дійсно чудово. Я завжди стежив за цим клубом, і тепер я тут», - цитує Анрі офіційний сайт «Монреаль Імпект».

    18 листопада відбудеться офіційна прес-конференція Тьєрі Анрі в якості тренера клубу.

    42-річний фахівець очолить канадську команду після свого тренерського дебюту в «Монако», де через конфлікт з рядом гравців був тимчасово відсторонений від обов'язків головного тренера команди, а на наступний день звільнений.

    Варто зазначити, що на клубному рівні Анрі виграв Лігу чемпіонівСуперкубок УЄФАклубний чемпіонат світуіспанську Ла ЛігуКубок Короляанглійську Прем'єр-лігуКубок Англії та чемпіонат Франції. Зі збірною Франції він ставав чемпіоном світуЄвропи, а також володарем Кубка Конфедерацій.

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