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    Легендарний український футболіст може відновити кар’єру у клубі Першої ліги

    Першолігові «Балкани» мають намір підсилитись відомим нападником
    Відомий форвард Сергій Кузнєцов досяг попередньої домовленості із «Балканами». 35-річний форвард давно підтримує форму з командою із «Зорі» та не проти підписати контракт на другу частину сезону 2017/18, інформує офіційний сайт Балкан. Наставник команди Андрій Пархоменко серйозно розраховує на допомогу Кузнєцова у весняній
    • Вчора, 17:21
    • Розсилка

    Першолігові «Балкани» мають намір підсилитись відомим нападником

    Відомий форвард Сергій Кузнєцов досяг попередньої домовленості із «Балканами».

    35-річний форвард давно підтримує форму з командою із «Зорі» та не проти підписати контракт на другу частину сезону 2017/18, інформує офіційний сайт Балкан.

    Наставник команди Андрій Пархоменко серйозно розраховує на допомогу Кузнєцова у весняній частині чемпіонату. Клуб в свою чергу готовий допомогти форварду повернутись у професійний футбол.

    Кузнєцов відомий за виступами у «Карпатах», «Севастополі» та «Металісті». Як раніше зазначав сам нападник, він завершив кар'єру та відвідує тренерські курси з метою отримання ліцензії категорії А.

    «Балкани» після 22 турів Першої ліги посідають 11 місце.

    Джерело: Футбол 24

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