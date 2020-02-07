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    Легендарний ZTR врятовано, але грошей все одно нема

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    Грошей нема, але ви тримайтесь (с) - Легендарний ZTR врятовано, але грошей все одно нема
    Грошей нема, але ви тримайтесь (с)
    ЗТР

    В Києві вирішувалась доля українського гандбольного гранду – клуба ZTR з Запоріжжя

    Днями славетний клуб повідомив, що через припинення фінансування своїм титульним спонсором – заводом «Запоріжтрансформатор» - припиняє існування. Цей відчайдушний крик почули у столиці та попросили зачекати.

    У п’ятницю, 7 лютого, на засіданні Федерації гандболу було прийнято рішення об’єднати команди Суперліги та Вищої ліги - ZTR і ЗТР-Буревісник,  в один колектив — ZTR-Буревісник, який замінить ZTR в чемпіонаті і Кубку України. Балтійську лігу, де ZTR йшов першим у своїй групі, клубу доведеться достроково покинути.

    Також було дозволено гравцям, які не потрапили в заявку об’єднаної команди ZTR-Буревісник, заявитися в інші українські команди, не дивлячись на те, що трансферне вікно вже завершилося.

    Втім, ці косметичні заходи не вирішують головного питання – де взяти гроші. Їх нема й у Федерації, але керманичі українського гандболу обіцяють писати листи до керівництва області та міста, з проханням про внесення ЗТР в фінансування з обласного бюджету, як збірної Запорізької області.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Запоріжжя гроші фінансування гандбол ГК ZTR
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