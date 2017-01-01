Легіонер «Динамо»: Я хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату
- Сьогодні, 13:20
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Тамаш Кадар. Фото: ФК Динамо
Тамаш Кадар розповів про кар'єрні цілі
Угорський захисник «Динамо» Тамаш Кадар незадоволений рівнем київського клубу і хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату.
Про це гравець заявив у коментарі Nemzeti Sport.
«Я хотів би пограти в сильнішій команді в чемпіонаті Західної Європи, але я не встановлював для себе крайній термін для переходу», - зазначив він.
«В даний час найголовніше - уникати травми. Через це я сильно постраждав в Англії», - сказав Кадар.
Раніше повідомлялося, що захисник «Янг Бойз» Касім Нуху може продовжити кар'єру в «Динамо».
Джерело: ua.tribuna.com