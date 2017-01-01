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    Легіонер «Динамо»: Я хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату

    Тамаш Кадар розповів про кар'єрні цілі
    Угорський захисник «Динамо» Тамаш Кадар незадоволений рівнем київського клубу і хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату. Про це гравець заявив у коментарі Nemzeti Sport. «Я хотів би пограти в сильнішій команді в чемпіонаті Західної Європи, але я не встановлював для себе крайній термін для
    • Сьогодні, 13:20
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    Тамаш Кадар. Фото: ФК Динамо
    Тамаш Кадар. Фото: ФК Динамо

    Тамаш Кадар розповів про кар'єрні цілі

    Угорський захисник «Динамо» Тамаш Кадар незадоволений рівнем київського клубу і хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату.

    Про це гравець заявив у коментарі Nemzeti Sport.

    «Я хотів би пограти в сильнішій команді в чемпіонаті Західної Європи, але я не встановлював для себе крайній термін для переходу», - зазначив він.

    «В даний час найголовніше - уникати травми. Через це я сильно постраждав в Англії», - сказав Кадар.

    Раніше повідомлялося, що захисник «Янг Бойз» Касім Нуху може продовжити кар'єру в «Динамо».

    Джерело: ua.tribuna.com

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