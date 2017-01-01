Легіонер «Динамо»: Я хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату

Тамаш Кадар розповів про кар'єрні цілі

Угорський захисник «Динамо» Тамаш Кадар незадоволений рівнем київського клубу і хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату. Про це гравець заявив у коментарі Nemzeti Sport. «Я хотів би пограти в сильнішій команді в чемпіонаті Західної Європи, але я не встановлював для себе крайній термін для



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Тамаш Кадар. Фото: ФК Динамо

Тамаш Кадар розповів про кар'єрні цілі

Угорський захисник «Динамо» Тамаш Кадар незадоволений рівнем київського клубу і хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату.

Про це гравець заявив у коментарі Nemzeti Sport.

«Я хотів би пограти в сильнішій команді в чемпіонаті Західної Європи, але я не встановлював для себе крайній термін для переходу», - зазначив він.

«В даний час найголовніше - уникати травми. Через це я сильно постраждав в Англії», - сказав Кадар.

Раніше повідомлялося, що захисник «Янг Бойз» Касім Нуху може продовжити кар'єру в «Динамо».

Джерело: ua.tribuna.com