Легка атлетика. Перемога Ляхової, олімпійський норматив Бех-Романчук



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Марина Бех-Романчук демонструє завидну стабільність результатів IAAF

Українка знову стрибнула у район семи метрів

14 червня німецький Дессау-Росслау приймав традиційний легкоатлетичний турнір Anhalt 2019.

Ольга Ляхова найшвидше подолала дистанцію 800 метрів і виграла з результатом 2.01,20 хв.



Марина Бех-Романчк стала другою зі стрибків у довжину. У заключній спробі вона приземлилася на позначці 6,85 метрів і виконала олімпійський норматив. А перемогла німкеня Малайка Мігамбо (7,05 м).



Сергій Смелик переміг у фіналі В з бігу на 100 метрів (10,35 с). Христина Стуй стала шостою у жіночому фіналі на цій же дистанції (11,86 с).