Легка атлетика. Перемога Ляхової, олімпійський норматив Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук демонструє завидну стабільність результатів
IAAF
Українка знову стрибнула у район семи метрів
14 червня німецький Дессау-Росслау приймав традиційний легкоатлетичний турнір Anhalt 2019.
Ольга Ляхова найшвидше подолала дистанцію 800 метрів і виграла з результатом 2.01,20 хв.
Марина Бех-Романчк стала другою зі стрибків у довжину. У заключній спробі вона приземлилася на позначці 6,85 метрів і виконала олімпійський норматив. А перемогла німкеня Малайка Мігамбо (7,05 м).
Сергій Смелик переміг у фіналі В з бігу на 100 метрів (10,35 с). Христина Стуй стала шостою у жіночому фіналі на цій же дистанції (11,86 с).