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    Легка атлетика. Перемога Ляхової, олімпійський норматив Бех-Романчук

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    Марина Бех-Романчук демонструє завидну стабільність результатів - Легка атлетика. Перемога Ляхової, олімпійський норматив Бех-Романчук
    Марина Бех-Романчук демонструє завидну стабільність результатів
    IAAF

    Українка знову стрибнула у район семи метрів

    14 червня німецький Дессау-Росслау приймав традиційний легкоатлетичний турнір Anhalt 2019.

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    Ольга Ляхова найшвидше подолала дистанцію 800 метрів і виграла з результатом 2.01,20 хв.

    Марина Бех-Романчк стала другою зі стрибків у довжину. У заключній спробі вона приземлилася на позначці 6,85 метрів і виконала олімпійський норматив. А перемогла німкеня Малайка Мігамбо (7,05 м).

    Сергій Смелик переміг у фіналі В з бігу на 100 метрів (10,35 с). Христина Стуй стала шостою у жіночому фіналі на цій же дистанції (11,86 с).

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    легка атлетика Олімпіада-2020 Ольга Ляхова Марина Бех-Романчук Христина Стуй
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