Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA 1000 в Римі

Світоліна буде боротися за потрапляння до фіналу
фото: AP
Світоліна продовжує перемагати у Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла казахстанку Єлену Рибакіну у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У стартовому сеті Еліна Світоліна поступилася у трьох геймах поспіль і не змогла скоротити відставання. У підсумку партія завершилася перемогою Єлєни Рибакіної – 6:2.

У другому сеті рахунок була рівною до рахунку 2:2, після чого Світоліна перехопила ініціативу. Ключовим став п’ятий гейм на подачі Рибакіної, який українка змогла виграти. Надалі Еліна втримала перевагу та зрівняла рахунок за сетами – 6:4.

Світоліна впевнено розпочала третій сет, вигравши три гейми поспіль, два з яких – на подачі суперниці. Рибакіна відповіла зворотним брейком, після чого тенісистки ще раз обмінялися брейками. Утім, українка зберегла перевагу та довела матч до перемоги – 6:4.

WTA 1000. Рим. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4

У півфіналі Еліна зустрінеться із польською тенісисткою Ігою Свьонтек.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: теніс Еліна Світоліна Єлєна Рибакіна Іґа Свьонтек

