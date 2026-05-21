Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Селехметьєва посідає 88 місце у рейтингу WTA

Російська тенісистка Оксана Селехметьєва представлятиме Іспанію на міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Зазначаєтсья, що Селехметьєва отримала іспанське громадянство 21 травня.

23-річна Селехметьєва тренується у іспанського фахівця Анни Алькасар. Тенісистка посідає 88-е місце у рейтингу WTA.

Найкращим результатом Селехметьєвої на Мейджорах є вихід до третього кола Australian Open у 2026 році.

Також в її активі дві перемоги на юніорських Мейджорах у парному розряді.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.