Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
Селехметьєва отримала іспанське громадянство 21 травня
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Селехметьєва посідає 88 місце у рейтингу WTA

Російська тенісистка Оксана Селехметьєва представлятиме Іспанію на міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Зазначаєтсья, що Селехметьєва отримала іспанське громадянство 21 травня.

23-річна Селехметьєва тренується у іспанського фахівця Анни Алькасар. Тенісистка посідає 88-е місце у рейтингу WTA.

Найкращим результатом Селехметьєвої на Мейджорах є вихід до третього кола Australian Open у 2026 році.

Також в її активі дві перемоги на юніорських Мейджорах у парному розряді.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

19-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр вперше виграла матч на рівні Туру
19-річна Котляр сенсаційно здобула першу перемогу на турнірі WTA
19 травня, 16:30
Еліна Світоліна вперше за вісім років вийшла у фінал WTA 1000 у Римі
«Я хочу насолодитися цією перемогою». Світоліна прокоментувала вихід у фінал турніру в Римі
15 травня, 11:10
Еліна Світоліна цього сезону вийшла вже у третій півфінал тисячника
Світоліна зрівнялась з легендарною американкою за перемогами на турнірі WTA 1000 в Римі
14 травня, 11:32
Аріна Соболенко продовжить виступи без прапора Білорусі
Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі
8 травня, 13:52
Марта Костюк змушена зробити паузу у змаганнях сезону
Костюк прокоментувала відмову від участі у турнірі в Римі
5 травня, 14:29
Марта Костюк здобула найбільший трофей у кар’єрі
Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
2 травня, 19:40
Марта Костюк: Намагалася просто насолоджуватися тим, що перебуваю у півфіналі
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді
1 травня, 12:49
Марта Костюк – перша українка, яка в одному сезоні дійшла до фіналу на турнірах WTA всіх категорій
Три фінали за сезон. Костюк повторила досягнення Світоліної
1 травня, 12:43
Дарія Снігур зазнала поразки у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді
Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді
23 квiтня, 16:56

Новини

Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки
Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч
Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч
«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги
«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги
Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою
Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою
Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ
Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua