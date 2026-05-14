«Показує свій найкращий теніс на грунті». Світоліна оцінила суперницю у півфіналі турніру в Римі

Українка зустрінеться з Ігою Свьонтек за вихід у фінал римського тисячника

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала протистояння з Ігою Свьонтек у півфіналі на турнірі WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт БТУ.

Еліна Світоліна отримала сьомий номер посіву у Римі. Українка послідовно пройшла Ноемі Базілетті (Італія), Хейлі Баптіст (США), Ніколу Бартункову (Чехія) та Єлєну Рибакіну (Казахстан). У півфіналі турніру Світоліна зіграє проти Іги Свьонтек із Польщі.

«Вона (Свьонтек) завжди показує свій найкращий теніс на грунті. Звичайно, вона виграла тут дуже багато титулів, як «Ролан Гаррос». Я добре знаю її гру, і зараз для мене головне – відновитись після вчорашнього матчу, потім обговорити все з тренером, підготувати план на гру та постаратися реалізувати його якнайкраще», – розповіла Світоліна.

Поєдинок Світоліної та Свьонтек пройде сьогодні, 14 травня. Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом. Українка змагалася в шести матчах проти польки та вигравала у двох, зокрема, в останньому – у чвертьфіналі Індіан-Веллсу в березні 2026 року.

Світоліна єдиною з українських тенісисток продовжує боротьбу на тисячнику у Римі. Раніше невдачі у матчах першого кола зазнали Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева, у другому колі вилетіла Ангеліна Калініна, а в третьому – Олександра Олійникова. Марта Костюк, у свою чергу, знялася з турніру через травму стегна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.