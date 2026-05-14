Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Показує свій найкращий теніс на грунті». Світоліна оцінила суперницю у півфіналі турніру в Римі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Показує свій найкращий теніс на грунті». Світоліна оцінила суперницю у півфіналі турніру в Римі
Еліна Світоліна: Я добре знаю гру Свьонтек
фото: REUTERS
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українка зустрінеться з Ігою Свьонтек за вихід у фінал римського тисячника

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала протистояння з Ігою Свьонтек у півфіналі на турнірі WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт БТУ.

Еліна Світоліна отримала сьомий номер посіву у Римі. Українка послідовно пройшла Ноемі Базілетті (Італія), Хейлі Баптіст (США), Ніколу Бартункову (Чехія) та Єлєну Рибакіну (Казахстан). У півфіналі турніру Світоліна зіграє проти Іги Свьонтек із Польщі.

«Вона (Свьонтек) завжди показує свій найкращий теніс на грунті. Звичайно, вона виграла тут дуже багато титулів, як «Ролан Гаррос». Я добре знаю її гру, і зараз для мене головне – відновитись після вчорашнього матчу, потім обговорити все з тренером, підготувати план на гру та постаратися реалізувати його якнайкраще», – розповіла Світоліна.

Поєдинок Світоліної та Свьонтек пройде сьогодні, 14 травня. Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом. Українка змагалася в шести матчах проти польки та вигравала у двох, зокрема, в останньому – у чвертьфіналі Індіан-Веллсу в березні 2026 року.

Світоліна єдиною з українських тенісисток продовжує боротьбу на тисячнику у Римі. Раніше невдачі у матчах першого кола зазнали Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева, у другому колі вилетіла Ангеліна Калініна, а в третьому – Олександра Олійникова. Марта Костюк, у свою чергу, знялася з турніру через травму стегна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: теніс Еліна Світоліна Іґа Свьонтек

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт» стартує у квітні 2026 року
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
16 квiтня, 13:11
Друга ракетка України продовжила свою переможну серію на грунтовому покритті
Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA250 в Руані
17 квiтня, 23:46
38-річний Джокович виграв 101 титул ATP в одиночному розряді
Джокович встановив рекорд за кількістю тижнів у топ-5 рейтингу ATP
20 квiтня, 14:49
Вінус Вільямс вперше у кар'єрі програла 10 матчів поспіль
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
22 квiтня, 13:45
Костюк не залишила шансів Путінцевій
Костюк з розгромної перемоги стартувала у Мадриді
24 квiтня, 18:27
Марта Костюк: Намагалася просто насолоджуватися тим, що перебуваю у півфіналі
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді
1 травня, 12:49
Марта Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
4 травня, 14:58
Марта Костюк пропускає турнір в Римі через травму
Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму стегна
5 травня, 11:39
Вінус Вільямс повернеться на ґрунтовий мейджор
Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
Вчора, 18:52

Новини

Суперкомп'ютер за два тури до фінішу назвав фаворита чемпіонату Англії з футболу
Суперкомп'ютер за два тури до фінішу назвав фаворита чемпіонату Англії з футболу
«Показує свій найкращий теніс на грунті». Світоліна оцінила суперницю у півфіналі турніру в Римі
«Показує свій найкращий теніс на грунті». Світоліна оцінила суперницю у півфіналі турніру в Римі
Левченко і Геращенко дізналися суперниць на стартовому етапі Діамантової ліги
Левченко і Геращенко дізналися суперниць на стартовому етапі Діамантової ліги
Юнацька збірна України стала переможцем Турніру розвитку УЄФА
Юнацька збірна України стала переможцем Турніру розвитку УЄФА
Італійський гранд планує підписати контракт з хавбеком «Шахтаря» – джерело
Італійський гранд планує підписати контракт з хавбеком «Шахтаря» – джерело
Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну
Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua