В Іспанії новий Рафаель. 19-річний Ходар уперше у кар'єрі потрапив до 1/4 фіналу Мастерса

Іспанський тінейджер демонструє вражаючу гру на грунті

19-річний іспанський тенісист Рафаель Ходар продовжує свій неймовірний шлях на турнірі серії Masters 1000 Mutua Madrid Open 2026. Про це повідомляє «Главком».

Тріумфальний виступ в Іспанії

У вівторок, 28 квітня, юний тенісист розгромив чеха Віта Копріву та вперше в кар'єрі вийшов до чвертьфіналу турніру такого рівня. Ходар, який отримав на турнір wild card, продемонстрував зрілу та агресивну гру під палким мадридським сонцем.

Матч проти 66-ї ракетки світу Копріви тривав лише 80 хвилин. Початок першого сету був напруженим, адже гравці обмінювалися потужними ударами на задній лінії. Ключовим став 12-й гейм, коли за рахунку 6:5 на свою користь Ходар зумів реалізувати брейк-пойнт, не доводячи справу до тай-брейку. Після виграної першої партії іспанець повністю домінував на корті. Він не залишив супернику жодного шансу, «повісивши баранку» та завершивши матч із серією з дев'яти виграних геймів поспіль.

Досягнення іспанця

Рафаель Ходар став лише шостим тінейджером у цьому десятилітті (після Алькараса, Сіннера, Руне, Меншика та Фонсеки), якому вдалося дійти до чвертьфіналу Мастерса. Окрім цього, він приєднався до Рафаеля Надаля та Карлоса Алькараса як третій іспанський підліток, що вийшов до 1/4 фіналу саме в Мадриді.

Лише за рік Ходар здійснив фантастичний стрибок у рейтингу – з-поза меж першої дев'ятсотні до 42-го місця, а в живому рейтингу він уже 34-й. Цього місяця він уже встиг виграти свій перший титул ATP у Марракеші та дійти до півфіналу в Барселоні.

У чвертьфіналі, який відбудеться в середу (не раніше 17:00 за київським часом), на Рафаеля чекає найскладніший іспит. Яннік Сіннер перебуває у феноменальній формі та прагне встановити історичний рекорд, вигравши п'ятий титул Masters 1000 поспіль. «Це буде чудовий матч. Я сподіваюся, що трибуни прийдуть підтримати мене на повну, бо це буде справжня битва», – поділився очікуваннями Ходар. Сіннер також відзначив талант молодого іспанця: «Він великий талант і грає вдома, у звичних для себе умовах Мадрида. Буде дуже цікаво зіграти з ним вперше».

