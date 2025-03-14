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Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі в Туреччині

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі в Туреччині
На майбутній збір головний тренер збірної України Дмитро Михайленко запросив 24 виконавців
фото: УАФ

Україна готується до чемпіонату світу (U-20), який восени 2025 року відбудеться в Чилі

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2005 року народження) у межах підготовки до чемпіонату світу-2025 (U-20)  зіграє в Туреччині два товариські поєдинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

16 березня в юнацької збірної України U-20 розпочнеться збір у Туреччині. У межах цього збору синьо-жовті зіграють два спаринги: 22-го числа – проти Північної Ірландії U-21 (початок – о 16:00 за Києвом), 25-го – проти Норвегії U-20 (14:00).

Це один з етапів підготовки до чемпіонату світу (U-20), який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.

На майбутній збір головний тренер збірної України Дмитро Михайленко запросив 24 виконавців.

Склад юнацької збірної України U-20

Воротарі: Ілля Волошин («Реал», Іспанія), Максим Воронов («Атлетико Паранаєнсе», Бразилія), Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва – «Шахтар» Донецьк), Андрій Маткевич («Зоря» Луганськ), Олексій Гусєв («Металіст 1925» Харків), Владислав Захарченко («Динамо» Київ), Максим Мельниченко («Полісся» Житомир), Кирило Дігтярь, Данієль Вернаттус (обидва – «Металіст» Харків), Микола Киричок («Карпати» Львів), Іван Єрмачков («Вікторія», Німеччина).

Півзахисники: Федір Задорожний, Роман Саленко (обидва – «Динамо» Київ), Іван Чабан, Артур Шах (обидва – «Карпати» Львів), Данііл Ващенко («Олександрія»), Ярослав Караман («Полісся» Житомир), Рамік Гаджиєв («Металіст 1925» Харків), Богдан Будко («Алкмаар», Нідерланди), Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія).

Нападники: Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Дмитро Годя («Верес» Рівне).

Як повідомлялося, у Лізі чемпіонів завершилися матчі 1/8 фіналу, які визначили всіх учасників чвертьфіналу турніру.

Зокрема, до 1/4 фіналу вийшли клуби українців Андрія Луніна («Реал» ) та Олександра Зінченка («Арсенал»). Сам Зінченко вчора відзначився ефектним голом з-за меж штрафного майданчику.

Лунін вчора на полі так і не з'явився, але його «Реал» у мадридському дербі, яке перетворилося на справжній трилер, переміг «Атлетіко» у серії після матчевих пенальті.

«Лілль» (Франція) – «Боруссія» (Німеччина) 1:2 (за сумою двох поєдинків 2:3)

Голи: Девід (5) – Джан (54), Баєр (65) 

«Астон Вілла» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) 3:0 (за сумою двох поєдинків 6:1)

Голи: Асенсіо (50, 61), Матсен (57)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Реал» (Іспанія) 1:0 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 2:4

Голи: Галлагер (1)

«Арсенал» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) 2:2 (за сумою двох поєдинків 9:3)

Голи: Зінченко (6), Райс (37) – Перішич (19), Дріуш (70)

Нагадаємо, напередодні визначилися перші чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Стадію 1/8 фіналу подолали «ПСЖ», «Баварія», «Інтер» та «Барселона».

«Барселона» – «Бенфіка» 3:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Рафінья (11, 42), Ямаль (27) – Отаменді (13)

«Барселона» розпочала активніше гру і вже на 11 хвилині Рафінья відкрив рахунок. «Бенфіка» доволі швидко зрівняла рахунок – на 13 хвилині Отаменді забив гол головою.

На 27 хвилині Ямаль забив гол-красень дальнім ударом. Наприкінці першого тайму Рафінья відзначився ще раз – рахунок став 3:1.

У другому таймі «Барселона» змогла втримати перевагу та стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

У складі «Бенфіки» всю гру провів український голкіпер Андрій Лунін. Він кілька разів врятував свою команду, але все ж не зміг їй допомогти продовжити боротьбу у турнірі.

«Байєр» – «Баварія» 0:2 (за сумою двох поєдинків 0:5)

Голи: Кейн (52), Девіс (71)

Доля німецького протистояння визначилася ще у першій грі. У матчі-відповіді «Баварія» знову володіла перевагою. Голи Кейна та Девіса у другому таймі принесла перемогу мюнхенському клубу і у матчі-відповіді.

«Ліверпуль»  – ПСЖ 0:1 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 1:4

Голи: Дембеле (12)

Вже на 12 хвилині гри Дембеле зрівняв загальний рахунок у протистоянні. ПСЖ, як і в першій грі, володів перевагою, але вдруге забити вже не зміг. Разом з тим, Кванса на 79 хвилині міг принести «Ліверпулю» путівку в 1/4 фіналу, але головою влучив у каркас воріт. 

Доля двобою вирішувалося у серії післяматчевих пенальті. Тут справжнім героєм став воротар ПСЖ Доннарумаа, який парирував два удари. 

«Інтер» – «Фейєнорд» 2:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Тюрам (8), Чалханоглу (51) – Модер (42)

«Інтер» зміг втримати свою перевагу та єдиним з італійських клубів зміг пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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