Україна здобула першу перемогу у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Україна перемогла Словаччину

Україна впевнено переграє Словаччину і покращує своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

У латвійській Ризі номінально «домашнім» матчем продовжується перший етап відбору на мундіаль, де змушена брати участь і Україна через непрохід на Євробаскет-2025.

Після конкурентної першої половини, яку наша команда завдяки гарним останнім хвилинам виграла «+8», українські баскетболісти виходили зарядженими на успішне продовження матчу.

Однак початок третьої чверті спершу складався для України не так вдало, адже словаки зуміли скоротити відстань з до «-1».

Щоправда, наші суперники після цього пропустили 9 очок поспіль і, навіть незважаючи на невлучність дальніх спроб, дозволили «синьо-жовтим» збільшити перевагу до «+10».

Заключна десятихвилинка пройшла під повним контролем збірної України, яка не давала словакам вийти з десятиочкового відставання, і в підсумку здобула перемогу «+9» .

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна - Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Наступний свій матч проти Словаччини наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 9 серпня.

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.