Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Ростислав Новицький відіграв 33 хвилини, набрав 16 очок

«ВЕФ» Рига Новицького переграв «Вентспілс»

Українські баскетболісти провели чергові матчі за свої клуби. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українське дербі у Єврокубку не відбулось – ізраїльській «Хапоель» обіграв польський «Шльонськ» 86:69, але в команді Айнарса Багатскіса гру пропустив Іссуф Санон, який зазнав невеликого пошкодження. Гравець «Хапоеля» Дмитро Скапінцев за 9 хвилин на майданчику набрав 11 очок (3/3 з гри, 5/6 штрафних), зробив 1 підбирання, 1 передачу та 1 блокшот, обійшовшись без фолів чи втрат.

В Латвійсько-естонській лізі «ВЕФ» Рига переграв «Вентспілс» 76:69. Ростислав Новицький відіграв 33 хвилини, набрав 16 очок (6/8 двоочкові, 4/4 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 передачі, 1 блок-шот при 2 втратах та 4 фолах.

Ілля Сидоров за 11 хвилин набрав 4 очка (2/5 двоочкові, 0/3 триочкові), зробив 2 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисник Віталій Зотов оформив дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії
Українські баскетболісти за кордоном: Зотов оформив дабл-дабл, Герун набрав 24 очки
20 жовтня, 14:05
Уро-Ніле (ліворуч) допомогла «Ньону» здобути розгромну перемогу
Уро-Ніле стала найкращою баскетболісткою матчу чемпіонату Швейцарії
20 жовтня, 12:24
Санкції накладено через конфлікт, який мав місце у чоловічому британському баскетболі у 2024 році
Збірній Великої Британії з баскетболу загрожує відсторонення від міжнародних стартів
16 жовтня, 11:05
«Ми дякуємо Сі Джею за співпрацю і бажаємо успіху в подальшій карʼрі», – йдеться у заяві «Дніпра»
Баскетболіст «Дніпра» через безпекову ситуацію покинув Україну
14 жовтня, 19:19
Українка зіграла 18 хвилин, набрала 4 очки
Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії
13 жовтня, 11:08
Міріам Уро-Ніле зробила другий дабл-дабл в трьох матчах цього сезону
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі баскетбольного Єврокубку
10 жовтня, 10:29
Колаволе є вихованцем столичного баскетболу
«Київ-Баскет» підсилився гравцем збірної України (U-20)
3 жовтня, 10:49
Ковляр, відігравши 14 хвилин, набрав 5 очок
Гравець збірної України з баскетболу Ковляр дебютував за «Будучность»
3 жовтня, 10:39
Санон набрав 11 очок, зібрав 6 підбирань та віддав 2 передачі
Баскетболіст збірної України Санон набрав 11 очок у поєдинку Єврокубку
1 жовтня, 10:47

Новини

Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку
Кремль прокоментував недопуск російських лижників до Олімпіади
Кремль прокоментував недопуск російських лижників до Олімпіади
На російську велогонщицю впала стеля у готелі на чемпіонаті світу в Чилі
На російську велогонщицю впала стеля у готелі на чемпіонаті світу в Чилі
Українки судитимуть матчі відбору Євро-2026 (WU-17)
Українки судитимуть матчі відбору Євро-2026 (WU-17)
Україна здобула ще одну путівку на чемпіонат світу з карате
Україна здобула ще одну путівку на чемпіонат світу з карате

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua