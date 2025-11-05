Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу у грі Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу у грі Єврокубку
«Будучность» Олександра Ковляра обіграла «Бешикташ» 82:79

Олександр Ковляр зіграв 15 хвилин, набрав 4 очки

«Будучность» Олександра Ковляра обіграла «Бешикташ» 82:79 в регулярному турнірі Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Розігруючий збірної України Олександр Ковляр зіграв 15 хвилин, набрав 4 очки (1/3 двоочкові, 2/2 штрафні), віддав 2 передачі при 1 втраті та 3 фолах.

В Латвійсько-естонській лізі «ВЕФ» обіграв «Лієпаю» 83:71. Ростислав Новицький зіграв 25 хвилин, набрав 21 очко (8/13 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 7 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 4 фолах та 2 фолах.

Ілля Сидоров за 23 хвилини набрав 11 очок (3/7 двоочкові, 1/3 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 1 підбирання, віддав 4 передачі, зробив 2 перехоплення при 3 втратах та 3 фолах.

За «Лієпаю» Віталій Шиманський відіграв 27 хвилин, набрав 7 очок (1/2 двоочкові, 0/3 триочкові, 5/7 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі, поставив 1 блок-шот при 5 фолах.

В матчі «Кейли» проти «Кейли Кулбет» перші виграли 96:90. Назарій Кулішенко за Кейлу Кулбет відіграв 4 хвилини, набрав 2 очка (1/1 двоочкові), зібрав 1 підбирання при 2 фолах.

В NCAA почав для себе сезон Олександр Кобзистий. Його «Орегон» обіграв «Гаваї» 60:59. Кобзистий зіграв 6.5 хвилин, не виконав жодного кидка, зробив 2 підбирання при 1 втраті та 1 фолі.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спільна реальність дозволяє поринути в спортивні події без їх безпосереднього відвідування
НБА продовжує співпрацю з інноваційною компанією Cosm
30 жовтня, 20:53
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Визначився тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу
24 жовтня, 13:12
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
23 жовтня, 13:25
«Запоріжжя» увійшло до четвірки турнірної таблиці після двох переможних поєдинків
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
21 жовтня, 19:47
Різ взяла участь у показі популярного бренду Victoria's Secret, який пройшов у ніч на 16 жовтня
Баскетболістка з США стала першою спортсменкою, яка виступила на показі Victoria's Secret
16 жовтня, 14:14
На фанатській трибуні було піднято банер зі словами «Слава Росії»
Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги
15 жовтня, 19:37
Українка зіграла 18 хвилин, набрала 4 очки
Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії
13 жовтня, 11:08
Пустовий (праворуч) відіграв 10 хвилин, набрав 3 очки, зібрав 3 підбирання, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 1 фолі
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий розпочав новий сезон в Іспанії
6 жовтня, 11:32
Артем Ковальов дебютував за Байройт в офіційних матчах
Українські баскетболісти за кордоном: Новицький набрав 20 очок, Ковальов оформив дабл-дабл
6 жовтня, 09:58

Новини

Беллінгем побив рекорд Ліги чемпіонів, який належав легенді «Реала»
Беллінгем побив рекорд Ліги чемпіонів, який належав легенді «Реала»
Результати матчів Ліги чемпіонів за 4 листопада
Результати матчів Ліги чемпіонів за 4 листопада
Збірна України з хортингу виграла командний залік чемпіонату Європи
Збірна України з хортингу виграла командний залік чемпіонату Європи
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу повернулася до гри після трьох пропущених матчів
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу повернулася до гри після трьох пропущених матчів
Чемпіон світу Неста може очолити італійський клуб
Чемпіон світу Неста може очолити італійський клуб
Збірна України з важкої атлетики здобула 25 нагород на чемпіонаті Європи серед молоді
Збірна України з важкої атлетики здобула 25 нагород на чемпіонаті Європи серед молоді

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua