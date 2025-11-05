Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу у грі Єврокубку

Олександр Ковляр зіграв 15 хвилин, набрав 4 очки

«Будучность» Олександра Ковляра обіграла «Бешикташ» 82:79 в регулярному турнірі Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Розігруючий збірної України Олександр Ковляр зіграв 15 хвилин, набрав 4 очки (1/3 двоочкові, 2/2 штрафні), віддав 2 передачі при 1 втраті та 3 фолах.

В Латвійсько-естонській лізі «ВЕФ» обіграв «Лієпаю» 83:71. Ростислав Новицький зіграв 25 хвилин, набрав 21 очко (8/13 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 7 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 4 фолах та 2 фолах.

Ілля Сидоров за 23 хвилини набрав 11 очок (3/7 двоочкові, 1/3 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 1 підбирання, віддав 4 передачі, зробив 2 перехоплення при 3 втратах та 3 фолах.

За «Лієпаю» Віталій Шиманський відіграв 27 хвилин, набрав 7 очок (1/2 двоочкові, 0/3 триочкові, 5/7 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі, поставив 1 блок-шот при 5 фолах.

В матчі «Кейли» проти «Кейли Кулбет» перші виграли 96:90. Назарій Кулішенко за Кейлу Кулбет відіграв 4 хвилини, набрав 2 очка (1/1 двоочкові), зібрав 1 підбирання при 2 фолах.

В NCAA почав для себе сезон Олександр Кобзистий. Його «Орегон» обіграв «Гаваї» 60:59. Кобзистий зіграв 6.5 хвилин, не виконав жодного кидка, зробив 2 підбирання при 1 втраті та 1 фолі.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.