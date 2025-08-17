Збірна України з баскетболу обіграла Швейцарію у пре-кваліфікації чемпіонату світу

Друга поспіль перемога значно покращує шанси України на вихід до наступного етапу

Національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда дуже гарно почала гру, агресивно граючи в першій чверті у захисті, а у нападі необхідну енергію команді давали спочатку два точні дальні Олександра Липового, а у другій половині гарний вихід у гру Артема Ковальова та Іллі Тиртишника, які на двох набрали 10 очок. В підсумку першу чверть українці виграли в домінуючому стилі 28:12.

Вже в другій чверті Швейцарія зуміла оговтатись від такого початку, вирівняла гру і почала поступово скорочувати відставання. В моменті Україні вдавалось відповідати серією набраних очок, зокрема кілька важких дальніх забив Іссуф Санон, але суперник давив і в середині третьої чверті зумів скоротити відставання до мінімальних для себе -3.

В критичний для себе момент збірна України повернула контроль над грою, збільшила свою перевагу до +7 перед останньою чвертю, в якій знову вдало відіграла у захисті. Швейцарія за останні 10 хвилин набрала лише 9 очок, видавши найгіршу свою чверть. В результаті Україна спокійно втримала переможний рахунок, взявши реванш за поразку у Швейцарії на старті пре-кваліфікації.

У України одразу четверо гравців набрали більше 10 очок, а найрезультативнішим став Іссуф Санон з 15 очками, до яких він додав 5 підбирань і 5 передач. Кращий показник РЕ у Олександра Липового, який набрав 11 очок, зокрема реалізував 3/4 дальніх у грі.

Друга поспіль перемога у пре-кваліфікації ЧС-2027 значно покращує шанси України на вихід до наступного етапу з першого місця, але вирішальною стане гра 20 серпня у Братиславі проти збірної Словаччини.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.