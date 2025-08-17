Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з баскетболу обіграла Швейцарію у пре-кваліфікації чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з баскетболу обіграла Швейцарію у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Вирішальною для України стане гра 20 серпня у Братиславі проти збірної Словаччини

Друга поспіль перемога значно покращує шанси України на вихід до наступного етапу

Національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда дуже гарно почала гру, агресивно граючи в першій чверті у захисті, а у нападі необхідну енергію команді давали спочатку два точні дальні Олександра Липового, а у другій половині гарний вихід у гру Артема Ковальова та Іллі Тиртишника, які на двох набрали 10 очок. В підсумку першу чверть українці виграли в домінуючому стилі 28:12.

Вже в другій чверті Швейцарія зуміла оговтатись від такого початку, вирівняла гру і почала поступово скорочувати відставання. В моменті Україні вдавалось відповідати серією набраних очок, зокрема кілька важких дальніх забив Іссуф Санон, але суперник давив і в середині третьої чверті зумів скоротити відставання до мінімальних для себе -3.

В критичний для себе момент збірна України повернула контроль над грою, збільшила свою перевагу до +7 перед останньою чвертю, в якій знову вдало відіграла у захисті. Швейцарія за останні 10 хвилин набрала лише 9 очок, видавши найгіршу свою чверть. В результаті Україна спокійно втримала переможний рахунок, взявши реванш за поразку у Швейцарії на старті пре-кваліфікації.

У України одразу четверо гравців набрали більше 10 очок, а найрезультативнішим став Іссуф Санон з 15 очками, до яких він додав 5 підбирань і 5 передач. Кращий показник РЕ у Олександра Липового, який набрав 11 очок, зокрема реалізував 3/4 дальніх у грі.

Друга поспіль перемога у пре-кваліфікації ЧС-2027 значно покращує шанси України на вихід до наступного етапу з першого місця, але вирішальною стане гра 20 серпня у Братиславі проти збірної Словаччини.     

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санон є одним з лідерів збірної України з баскетболу
Як збірна України з баскетболу готується до матчу проти Швейцарії: фотогалерея
15 серпня, 11:03
23-річний Каліб Метьюз народився в містечку Франклінтон  (шт. Північна Кароліна, США)
Баскетбольний клуб «Запоріжжя» підсилився американським захисником
5 серпня, 11:48
Михайлюк та Лень не допоможуть збірній України в найближчих поєдинках
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну
3 серпня, 15:03
Аренас виступав у НБА за «Голден Стейт», «Вашингтон», «Орландо» та «Мемфіс», тричі брав участь у Матчі зірок НБА
Поліція затримала видатного ексгравця НБА: деталі скандалу
31 липня, 14:06
Завтра, 30 липня, Україна завершить груповий етап матчем з Португалією
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки від Грузії на чемпіонаті Європи
29 липня, 18:36
У вівторок, 29 липня, о 13:00 збірна України зіграє проти збірної Грузії
Збірна України U-18 програла Румунії на Євробаскеті
28 липня, 10:35
21-річна Христина Кулєша визначилась з клубом
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Австрії
26 липня, 17:58
Українська збірна готувалась до чемпіонату Європи в латвійській Кандаві
Україна – Данія: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-18
25 липня, 16:56
Початок матчу Чехія – Україна о 15:30 за київським часом
Чехія – Україна: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-20
17 липня, 11:30

Новини

Збірна України з баскетболу обіграла Швейцарію у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Збірна України з баскетболу обіграла Швейцарію у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Расистський скандал: фанат на кріслі колісному ображав гравця «Борнмута» під час гри
Расистський скандал: фанат на кріслі колісному ображав гравця «Борнмута» під час гри
Українські паверліфтерки здобули дві нагороди Всесвітніх ігор
Українські паверліфтерки здобули дві нагороди Всесвітніх ігор
Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним
«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
3369
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
3329
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
2914
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
2334
Трамп передав вимогу Путіна щодо територій. Reuters дізнався, що відповів Зеленський

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua