Визначився час початку стартових матчів сезону жіночої Суперліги з баскетболу

Вже цього тижня матчами у Києві та Івано-Франківську розпочнеться новий сезон жіночої Суперліги з баскетболу. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

10 та 11 жовтня у столичному ПС Венето зустрінуться дві київські команди «Київ-Баскет» та «Будівельник», а чемпіон останніх трьох сезонів «Франківськ-Прикарпаття» 11 та 12 жовтня прийматиме «Вінницю-МедУніверситет» .

П'ятниця, 10 жовтня

18:00 Київ-Баскет – Будівельник

Субота, 11 жовтня

13:00 Київ-Баскет – Будівельник

19:00 Франківськ-Прикарпаття – Вінниця-МедУніверситет

Неділя, 12 жовтня

12:30 Франківськ-Прикарпаття – Вінниця-МедУніверситет

У цьому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України серед жінок зіграють п’ять команд – до чотирьох минулорічних учасників доєднався столичний Будівельник, таким чином за чемпіонство в цьому році змагатимуться Франківськ-Прикарпаття, ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д, Київ-Баскет, Вінниця-Медуніверситет та Будівельник.

Регулярний чемпіонат пройде у чотири кола за системою календаря з роз’їздами (дві гри на своєму майданчику, дві гри на майданчику суперника).

У плей-оф зіграють чотири кращі команди. Півфінали, матч за третє місце та фінал пройдуть за системою плей-оф з роз’їздами до двох перемог. Перший та третій (за необхідності) матчі граються на майданчику команди, що посіла вище місце на першому етапі, другий матч грається на майданчику команди, що посіла нижче місце на першому етапі.

Другий тур заплановано на 25-26 жовтня – одеський ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д прийматиме Будівельник, а у Вінницю відправиться Київ-Баскет.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.