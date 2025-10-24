Визначився тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу

У тренерському штабі Мурзіна працюватимуть Кочубей, Шликова та Огороднікова

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу Євген Мурзін визначився зі своїми асистентами, які будуть йому допомагати на старті відбору на чемпіонат Європи 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У тренерському штабі 60-річного Мурзіна продовжить працювати Інна Кочубей, плюс його доповнила Ганна Шликова. Олена Огороднікова, яка була в тренерському штабі збірної у кваліфікації на Євробаскет-2025, у листопаді гратиме у Дефлімпійській збірній України з баскетболу.

Інна Кочубей з 2017 по 2021 рік працювала асистентом тренера у «Київ-Баскеті», потім була головним тренером команди «Будівельник-НУФЗСУ». За місяць до початку повномасштабного вторгнення вона повернулася до «Київ-Баскета», почавши працювати тренером в академії.

З 2022 року Кочубей працює тренером у польському клубі UKS Basket Aleksandrów Łódzki. З цього сезону очолила головну команду, що виступає у третьому за рівнем дивізіоні чемпіонату Польщі. З 2016 року безперервно працює у тренерському штабі національної жіночої збірною, з 2018 року очолює молодіжні збірні України, зокрема цього літа була головним тренером збірної України U-18.

Ганна Шликова – багаторічний тренер – викладач відділення баскетболу Хмельницької ДЮСШ №3 та БК Хмельницький, з яким в якості головного тренера виграла Першу лігу у сезоні 2020/21, а останні роки команда грає у Вищій чоловічій лізі (в минулому сезоні БК Хмельницький зайняв четверте місце). З 2023 року входить до тренерського штабу жіночих збірних U-18 та U-20.

Жіноча збірна України в листопаді стартує у кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією, після чого гратимуть два номінально домашні матчі у Ризі, Латвія на майданчику Олімпійського центру.

Календар матчів у групі Е

12 листопада. Подгориця, Чорногорія

20:00 Чорногорія – Україна

15 листопада. Рига, Латвія

18:30 Україна – Болгарія

18 листопада. Рига, Латвія

18:00 Україна – Азербайджан

Ще три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2027 жіноча збірна України проведе у березні 2026 року.

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.