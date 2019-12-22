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    Позбавлений золотої олімпійської медалі Торохтій прокоментував покарання

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    Олексій Торохтій - Позбавлений золотої олімпійської медалі Торохтій прокоментував покарання
    Олексій Торохтій
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    Українського важкоатлета покарали за використання допінгу

    Український важкоатлет Олексій Торохтій прокоментував дискваліфікацію та позбавлення олімпійської золотої медалі Лондона-2012 за позитивний тест на допінг.

    «На Олімпіаді-2012 я проходив допінг-тест на початку змагань та наприкінці. Упродовж 12 років виступів на міжнародній арені всі мої тести були негативні. У лютому 2019 року відкрили пробу B, аби отримати детальну інформацію. Заборонену речовину виявлено в найдрібнішій концентрації. За висновками експертів вона тотожна одноразовому вживанню їжі чи добавок та не могла вплинути на результат. Перевірити будь-які добавки за сім років після вживання абсолютно неможливо. Та за олімпійськими правилами будь-яка доза означає автоматичну дискваліфікацію», - написав Торохтій в мережі Інстаграм.

    Нагадаємо, після перемоги на Олімпіаді 2012 року в Лондоні Олексій Торохтій завершив професіональну кар’єру на початку 2014 року.

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    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) важка атлетика
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