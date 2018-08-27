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    Леоненко не бачить, за рахунок чого «Динамо» може пройти «Аякс»

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    Віктор Леоненко.&nbsp;Фото Footballua.tv - Леоненко не бачить, за рахунок чого «Динамо» може пройти «Аякс»
    Віктор Леоненко. Фото Footballua.tv

    Колишній футболіст київського клубу сумнівається, що віце-чемпіони України вийдуть у груповий етап Ліги чемпіонів

    Експерт програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» Віктор Леоненко висловився стосовно гри «Аякс» - «Динамо» (3:1).

    За його словами, після поразки в Амстердамі відігратися можна, але невідомо, за рахунок чого це вдасться «Динамо», інформує сайт телеканалів «Футбол 1 / 2».

    «Можна відігратися, тільки от, чесно кажучи, не бачу, за рахунок чого. Випадкові голи можна забити, тим більше, акцент буде робитися на стандарти. Але по грі поки складно на щось розраховувати», - сказав він.

    «Нідерландці просто можуть зробити висновки та не давати супернику стандартів і кутових. Взагалі команд, які забивають зі стандартів, уже варто боятися, навіть якщо вони не грають - я маю на увазі, не показують нічого», - додав Леоненко.

    «Але ж з гри взагалі нічого не було створено, і ось це сумно», - підсумував експерт.

    Нагадаємо, на матчі «Динамо» - «Аякс» очікується близько 40 тисяч уболівальників.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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