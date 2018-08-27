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    На матчі «Динамо» - «Аякс» очікується близько 40 тисяч уболівальників

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    Фото: ФК Динамо - На матчі «Динамо» - «Аякс» очікується близько 40 тисяч уболівальників
    Фото: ФК Динамо

    В наявності залишилися квитки від 50 до 450 гривень

    Матч-відповідь «Динамо» і «Аякса» в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів в Києві відвідають близько 40 тисяч глядачів.

    Зустріч пройде 27-го серпня на НСК «Олімпійський», початок - 22.00.

    В наявності залишилися квитки від 50 до 450 гривень.

    У першому матчі «Динамо» поступилося на виїзді з рахунком 1:3.

    Раніше повідомлялося, що нападник київського клубу Артем Бєсєдін ризикує пропустити матч з «Аяксом» через ушкодження.

    Як відомо, у шостому турі Прем'єр-ліги України «Динамо» в Одесі зіграло внічию 1:1 з «Чорноморцем».

    У свою чергу «Аякс» у першості Нідерландів з рахунком 5:0 розгромив «Еммен».

    Джерело: Динамоманія

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