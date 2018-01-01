Леонідас офіційно підписав контракт з «Олімпіком»

Леонідас починав займатися футболом у Бразилії

Бразильський півзахисник Леонідас підписав контракт з «Олімпіком», повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Трудова угода розрахована на два роки. Фінансова сторона контракту не уточнюється. Хавбек вибрав собі 20-й ігровий номер. Леонідас починав займатися футболом у Бразилії. Хавбек представляв інтереси таких клубів як