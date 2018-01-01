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    Леонідас офіційно підписав контракт з «Олімпіком»

    Леонідас починав займатися футболом у Бразилії
    Бразильський півзахисник Леонідас підписав контракт з «Олімпіком», повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Трудова угода розрахована на два роки. Фінансова сторона контракту не уточнюється. Хавбек вибрав собі 20-й ігровий номер. Леонідас починав займатися футболом у Бразилії. Хавбек представляв інтереси таких клубів як
    • Сьогодні, 13:43
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    Леонідас. Фото: ФК Олімпік
    Леонідас. Фото: ФК Олімпік

    Леонідас починав займатися футболом у Бразилії

    Бразильський півзахисник Леонідас підписав контракт з «Олімпіком», повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

    Трудова угода розрахована на два роки. Фінансова сторона контракту не уточнюється. Хавбек вибрав собі 20-й ігровий номер.

    Леонідас починав займатися футболом у Бразилії. Хавбек представляв інтереси таких клубів як «Пегасус» і «Метро Галлері» з Гонконгу, «Віла-Нова» з Бразилії і «Зоря».

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