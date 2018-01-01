Леонідас офіційно підписав контракт з «Олімпіком»
- Сьогодні, 13:43
-
Розсилка
Леонідас. Фото: ФК Олімпік
Леонідас починав займатися футболом у Бразилії
Бразильський півзахисник Леонідас підписав контракт з «Олімпіком», повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Трудова угода розрахована на два роки. Фінансова сторона контракту не уточнюється. Хавбек вибрав собі 20-й ігровий номер.
Леонідас починав займатися футболом у Бразилії. Хавбек представляв інтереси таких клубів як «Пегасус» і «Метро Галлері» з Гонконгу, «Віла-Нова» з Бразилії і «Зоря».