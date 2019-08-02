Леся Цуренко припинила виступи у Вашингтоні



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Леся Цуренко боролася майже дві години Великий теніс України

Українська тенісистка пройшла одне коло

35-та ракетка світу Леся Цуренко з України завершила виступи на турнірі із серії International у Вашингтоні (покриття – хард, призовий фонд - $250 000).

В 1/8 фіналу Леся програла 84-й тенісистці світу Заріні Діяс із Казахстану – 4:6, 4:6.

Матч тривав годину і 46 хвилин. У першому сеті Цуренко, поступаючись 1:5, зуміла виграти три гейми поспіль, але, подаючи в десятому геймі, віддала свою подачу «під нуль». У другій партії українка повела 2:0, але розвинути успіх не зуміла, і Заріна Діяс відразу ж рахунок зрівняла. Тенісистки утримували свої подачі аж до десятого гейму, коли Цуренко знову дозволила суперниці зробити брейк і завершити матч на свою користь.

Це був п'ятий очний поєдинок для Цуренко і Заріни Діяс. Представниця Казахстану обіграла українку після двох поразок поспіль і вийшла вперед у протистоянні – 3:2. У чвертьфіналі Заріна Діяс зіграє з італійкою Камілою Джорджі.

Леся Цуренко продовжить виступи в американській серії турнірів і на наступному тижні зіграє в Торонто.

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