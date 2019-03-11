Леся Цуренко зазнала дошкульної поразки від білоруски в 1/8 Індіан-Веллсу



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Леся Цуренко поступилася майже без боротьби WTAtennis

Українка почала чинити спротив представниці топ-10 лише поступаючись у другому сеті 1:5

28-та ракетка світу Леся Цуреренко з України не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

В 1/8 фіналу киянка програла дев'ятій тенісистці планети Аріні Соболенко з Білорусі - 2:6, 5:7.

Матч тривав годину і 24 хвилин. Програвши без варіантів перший сет, Леся поступалася 1:5 і в другому. Але з цього моменту українка спромоглася на камбек. Однак вирівнявши становище (5:5), Цуренко так само без шансів програла два заключних у матчі гейми.

У чвертьфіналі Соболенко зіграє з восьмою ракеткою світу Анжелік Кербер з Німеччини, котра сьогодні перемогла у трьох сетах росіянку Наталію Віхлянцеву.

Таким чином, до четвертого кола з чотирьох українок, які виступали в основній сітці Індіан-Веллсу добралася лише одна. Завтра шоста ракетка світу Еліна Світоліна зіграє з 12-ю, Ешлі Барті з Австралії.