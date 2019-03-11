  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Леся Цуренко зазнала дошкульної поразки від білоруски в 1/8 Індіан-Веллсу

    • Розсилка
    Леся Цуренко поступилася майже без боротьби - Леся Цуренко зазнала дошкульної поразки від білоруски в 1/8 Індіан-Веллсу
    Леся Цуренко поступилася майже без боротьби
    WTAtennis

    Українка почала чинити спротив представниці топ-10 лише поступаючись у другому сеті 1:5

    28-та ракетка світу Леся Цуреренко з України не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

    Читайте також

    В 1/8 фіналу киянка програла дев'ятій тенісистці планети Аріні Соболенко з Білорусі - 2:6, 5:7.

    Матч тривав годину і 24 хвилин. Програвши без варіантів перший сет, Леся поступалася 1:5 і в другому. Але з цього моменту українка спромоглася на камбек. Однак вирівнявши становище (5:5), Цуренко так само без шансів програла два заключних у матчі гейми.

    У чвертьфіналі Соболенко зіграє з восьмою ракеткою світу Анжелік Кербер з Німеччини, котра сьогодні перемогла у трьох сетах росіянку Наталію Віхлянцеву.

    Таким чином, до четвертого кола з чотирьох українок, які виступали в основній сітці Індіан-Веллсу добралася лише одна. Завтра шоста ракетка світу Еліна Світоліна зіграє з 12-ю, Ешлі Барті з Австралії.

     Читайте також: Леся Цуренко з великими труднощами здолала посередню американку на старті Індіан-Веллсу
    Читайте також
    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Аріна Соболенко Анжелік Кербер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ