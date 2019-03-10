Леся Цуренко з великими труднощами здолала посередню американку на старті Індіан-Веллсу



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В 1/8 фіналу Леся Цуренко зіграє з представницею топ-10 Фейсбук Лесі Цуренко

На перемогу українка витратила понад дві години

28-ма ракетка світу Леся Цуренко з України пробилася до третього кола турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

В 1/16 фіналу киянка з великими труднощами перемогла 93-ю тенісистку світу Джессіку Пеґулу зі США - 6:3, 5:7, 6:4.

Матч тривав дві години і десять хвилин. Програвши перший сет, у другому Цуренко програвала 2:4, а за рахунку 4:5 суперниця подавала на матч. На щастя, Леся змогла зробити рятівний брейк, а потім вирівняла становище у грі. Третій сет загалом був рівним, але кінцівка залишилася за українкою.

За місце у чвертьфіналі Цуренко посперечається з дев'ятою ракеткою світу Аріною Соболенко з Білорусі, яка сьогодні перемогла у трьох сетах австралійку Айлу Томляновіч. Досі майбутні суперниці зустрічалися між собою один раз. Торік, у чвертьфіналі турніру в австралійському Гобарті Леся перемогла - 6:1, 6:1.

Раніше до 1/8 фіналу Індіан-Веллса пробилися дві інших українки. Катерина Козлова найближчої ночі з 10 на 11 березня посперечається з румункою Сімоною Халеп, а Еліна Світоліна зійдеться з австралійкою Дарією Гавриловою, котра в першому колі перемогла ще одну нашу тенісистку Даяну Ястремську.