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    Левченко про невиклик Ракицького в збірну України: «Іншого рішення і бути не могло»

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    Євген Левченко - Левченко про невиклик Ракицького в збірну України: «Іншого рішення і бути не могло»
    Євген Левченко
    Динамо Киев от Шурика

    Екс-гравець національної команди підтримав рішення Шевченка

    Екс-гравець збірної України Євген Левченко прокоментував заявку національної команди на найближчий збір, у якій не знайшлося місця для захисника «Зеніту» Ярослава Ракицького перед матчами відбору Євро-2020 з Португалією і Люксембургом.

    «Іншого рішення від Шевченка стосовно Ракицького й бути не могло. На даний момент, в ситуації, що склалася, абсолютно вірне рішення», - написав Левченко в твіттері.

    Нагадаємо, що вчора Андрій Шевченко оголосив склад збірної на весняні матчі.

    Збір національної команди розпочнеться 16 березня у Києві.

    Матч з Португалією відбудеться 22 березня, з Люксембургом - 25-го. Обидві зустрічі пройдуть на виїзді.

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