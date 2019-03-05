Левченко про невиклик Ракицького в збірну України: «Іншого рішення і бути не могло»



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Євген Левченко Динамо Киев от Шурика

Екс-гравець національної команди підтримав рішення Шевченка

Екс-гравець збірної України Євген Левченко прокоментував заявку національної команди на найближчий збір, у якій не знайшлося місця для захисника «Зеніту» Ярослава Ракицького перед матчами відбору Євро-2020 з Португалією і Люксембургом.

«Іншого рішення від Шевченка стосовно Ракицького й бути не могло. На даний момент, в ситуації, що склалася, абсолютно вірне рішення», - написав Левченко в твіттері.

Другого решения от Шевченко по Ракицкому и быть не могло. На данный момент, в сложившейся ситуации абсолютно верное решение. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 4 березня 2019 р.

Нагадаємо, що вчора Андрій Шевченко оголосив склад збірної на весняні матчі.



Збір національної команди розпочнеться 16 березня у Києві.

Матч з Португалією відбудеться 22 березня, з Люксембургом - 25-го. Обидві зустрічі пройдуть на виїзді.

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