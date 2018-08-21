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    Лідер «Аякса» не зіграє з «Динамо»

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    Давід Нерес - Лідер «Аякса» не зіграє з «Динамо»
    Давід Нерес

    Нідерландський клуб несе кадрові втрати перед матчем з київською командою

    Півзахисник «Аякса» Давід Нерес не візьме участь в матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти «Динамо».

    Про це на прес-конференції повідомив головний тренер команди Ерік тен Хаг:

    «Нерес не зможе зіграти проти «Динамо». Він не готовий допомогти нам», - повідомив він.

    Бразилець був замінений ще в першому матчі чемпіонату Нідерландів проти «Венло» (1:0).

    Нагадаємо, гра розпочнеться 22 серпня о 22:00.

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    Джерело: sportarena.com

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