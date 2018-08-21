Лідер «Аякса» не зіграє з «Динамо»



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Давід Нерес

Нідерландський клуб несе кадрові втрати перед матчем з київською командою

Півзахисник «Аякса» Давід Нерес не візьме участь в матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти «Динамо».

Про це на прес-конференції повідомив головний тренер команди Ерік тен Хаг:

«Нерес не зможе зіграти проти «Динамо». Він не готовий допомогти нам», - повідомив він.

Бразилець був замінений ще в першому матчі чемпіонату Нідерландів проти «Венло» (1:0).

Нагадаємо, гра розпочнеться 22 серпня о 22:00.

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Джерело: sportarena.com